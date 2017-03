Cinema2days: film a 2 euro fino a maggio

Cinema2Day, l'iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che riduce il prezzo del biglietto del cinema a 2 euro ogni secondo mercoledì del mese, è stata prolungata fino a maggio 2017.

Inizialmente la promozione doveva durare fino a febbraio ma visto l'enorme successo la data di fine è stata posticipata fino al 10 maggio. Si potranno ancora acquistare il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, al costo unitario di due euro.

Sono escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

