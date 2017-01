SPLIT, da giovedì 26 gennaio al cinema!

Per i lettori di FIRENZE TODAY, l’anteprima gratuita del film “SPLIT”, che uscirà nelle sale italiane il 26 gennaio 2017

Split, ultimo thriller di M. Night Shyamalan. Il film vede protagonista James McAvoy, affiancato da un cast che comprende Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson ed è distribuito in Italia da Universal Pictures.

Autore, regista e produttore, M. Night Shyamalan rinnova le forti emozioni de Il Sesto Senso, Unbreakable – Il Predestinato e Signs con Split, un thriller originale che esplora i misteriosi meandri della mente dotata, ma frammentata di un uomo. Dopo il grande successo di The Visit dell’anno scorso, Shyamalan rinnova il sodalizio con il produttore Jason Blum (La notte del giudizio, la serie Insidious, The Gift) per questo film.

Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano

Trailer:

L'anteprima a FIRENZE si terrà:

CINEMA PRINCIPE il 17 GENNAIO 2017 alle ore 21.00

Sono a disposizione 30 inviti validi per l'ingresso di 2 persone totale 60 posti

Per registrarsi e ricevere l'invito cliccare sul seguente link e seguire la procedura:

http://users.universalpicturesitalia.it/anteprime/splitfilm/partner/firenze-today

Sinossi:

La scissione di personalità nota come Disturbo dissociativo dell'identità affascina ed elude la scienza da lungo tempo. Si ritiene infatti che alcune di queste identità possano manifestarsi anche con attributi fisici diversi per ogni singola personalità, un prisma cognitivo e fisiologico all'interno di un unico essere. È quello che accade a Kevin (James McAvoy), che con la sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty Buckley), ha scoperto in sè stesso 23 personalità. Non sa però che ne rimane ancora una sommersa, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Costretto da questa a rapire tre ragazze adolescenti, inclusa la combattiva Casey (la Anya Taylor-Joy dell'horror The Witch), Kevin dà il via ad una guerra per la sopravvivenza tra tutte le persone che lo abitano. Una lotta che sarà tanto più difficile alle prese col mondo esterno, dove il protagonista dovrà cercare di districarsi alzando muri e compartimentando le sue identità - prima che vadano in frantumi.