Cinema gratuito nelle piazze dei quartieri fiorentini

L’associazione Kansassiti gira tutti i quartieri di Firenze con la il suo “cinema tascabile“, ovvero un furgone che muoverà per la città sedie e proiettore, 12 proiezioni gratuite in piazza di film tipicamente toscani.

Dal 24 luglio al 10 agosto, h. 21.30 i quattro quartieri periferici Q2, Q3, Q4 e Q5 ospiteranno nelle loro piazze e giardini delle vere e proprie arene estive, attraverso un “cinema portatile”, il simbolo dell’iniziativa, infatti è un furgoncino che trasporterà il proiettore nei vari luoghi (Giardino villa Arrivabene – Q2, Giardino antistante la sede del Q3, Piazza Crezia – Q4, Piazza Coop Le Piagge – Q5) e chi vorrà, potrà portarsi la propria sedia preferita da casa.

Nella programmazione della rassegna Cinema Tascabile, cronache toscane a cura di Claudio Carabba, 12 film ambientati in Toscana tra più amati del cinema italiano, tre proiezioni per ogni quartiere: La bella vita e Ovosodo di Carlo Virzì, I Laureati di Leonardo Pieraccioni, Madonna che silenzio… e Ad ovest di paperino di Francesco Nuti, Cari Fottutissimi amici di Mario Monnicelli, Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto Benigni, Benvenuti in casa Gori di Alessandro Benvenuti, I primi della lista di Rohan Johnson, alcune fra le pellicole che hanno scritto la storia della commedia italiana di registi toscani o dove è sempre protagonista Firenze e la Toscana nelle ambientazioni e nello spirito, come in Le ragazze di san Frediano di Valerio Zurlini, Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci e Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani.

Il programma

lunedì 24 luglio

Giaridino Antistante sede del Quartiere 3 – Sorgane, Piazza Istria

La bella vita di Paolo Virzì

Martedì 25 luglio

Piazza interna Coop Le Piagge (Q5)

I laureati di Leonardo Pieraccioni

Mercoledì 26 luglio

Piazza della Crezia (Q4)

Benvenuti in casa Gori di Alessandro Benvenuti

Giovedì 27 luglio

Giardino di Villa Arrivabene (Q2)

Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci

Lunedì 31 luglio

Giaridino Antistante sede del Quartiere 3 – Sorgane, Piazza Istria

Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli

Martedì 1 agosto

Piazza interna Coop Le Piagge (Q5)

Ad Ovest di Paperino di Alessandro Benvenuti

Mercoledì 2 agosto

Piazza della Crezia (Q4)

Ovosodo di Paolo Virzì

Giovedì 3 agosto

Giardino di Villa Arrivabene (Q2)

Le ragazze di San Frediano di Valerio Zurlini

Lunedì 7 agosto

Giaridino Antistante sede del Quartiere 3 – Sorgane, Piazza Istria

Madonna che silenzio c’è stasera di Maurizio Ponzi

Martedì 8 agosto

Piazza interna Coop Le Piagge (Q5)

Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi

Mercoledì 9 agosto

Piazza della Crezia (Q4)

I primi della lista di Roan Johnson

Giovedì 10 agosto

Giardino di Villa Arrivabene (Q2)

Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani