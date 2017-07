Cinema in musica: in piazza Signoria i capolavori di Hans Zimmer e John Williams

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

La Youth Wind Band Jong Eendracht Kortrijk-Aalbeke chiuderà la 19esima edizione del Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, mercoledì 2 agosto 2017, alle ore 21.15, in Piazza della Signoria. Lo scenario mediceo-vasariano ospiterà la formazione belga, diretta da Stan Christianen. Si tratta dell’unica Orchestra di fiati di questa edizione, nata nel 1958 ad Aalbeke, un piccolo paese di tremila anime e ospite di festivals e concorsi in Francia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Austria. Brani originali per fiati e colonne sonore sono il leitmotiv della nostra serata fiorentina. ‘La Fanfare for a new horizon’ di Thomas Doss apre il concerto. Seguono le colonne sonore del film ‘The Rock’ (1996), composta da Hans Zimmer, l’anima rock delle colonne sonore come più volte identificato; ‘Raiders of the lost ark’, film del 1981 di Stephen Spielberg e George Lucas, colonna sonora di John Williams, candidata al Premio Oscar; ‘Pisa’ di Jacob de Haan, compositore olandese contemporaneo che, in questo brano celebra la leggendaria, e internazionalmente famosa, torre di Pisa con le sue campane; altri brani di C. Wittrock, P. Klein, T. Gilkynson, U. Fahrenkrog-Paterson, per concludere con un omaggio all’Italia e al cinema western ‘all’italiana’, con l’esecuzione delle colonne sonore di Ennio Morricone, nella trascrizione ‘Moment of Morricone’. Un inno al cinema internazionale e ai suoi successi immortali così come la scoperta di un repertorio, molto spesso dispregiativamente definito ‘di nicchia’, quali le composizioni per fiati. Ingresso libero. Per info www.festivalorchestregiovanili.com , www.florenceyouthfestival.com L’ufficio stampa del Festival Dr. Sabrina Malavolti, cell. 347.5894311, email sabrina.malavolti@gmail.com