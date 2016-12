Cineteca delle Murate, proiezione de "La sposa cadavere"

Alle Murate, grazie alla programmazione della cineteca, il 1 gennaio verrà proiettato il classico "La sposa cadavere", un film di Tim Burton, Mike Johnson. Con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Tracey Ullman, Paul Whitehouse – Gran Bretagna – 2005 – 75’.

Se avete amato Nightmare before Christmas non c’è molto da sapere sul film d’animazione diretto da Tim Burton e Mike Johnson. Il film è animato, come il suo predecessore e come quello è ambientato in atmosfere tetre e al tempo stesso grottesche. Voci e personalità dei protagonisti (nella versione originale) sono quelli di Johnny Depp, Helena Bonham Carter ed Emily Watson, mentre la musica è ovviamente firmata da Danny Elfman, fido collaboratore di Burton.