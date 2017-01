Documentario "A German Life" al cinema La Compagnia

Per la rassegna Best Of - I doc più belli degli ultimi anni, verrà proiettato il documentario A German life, di Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer, 2016, Austria, 114 min. Versione in lingua originale (tedesco) con sottotitoli in italiano.

Brunhilde Pomsel, 105 anni, è l’unica persona ancora in vita ad essere stata molto vicina ad uno dei peggiori criminali della storia.

E’ stata la segretaria e stenografa del Ministro della Propaganda nazista Joseph Goebbels e la sua vita rispecchia le maggiori rotture storiche del XX secolo.

Oggi molte persone credono che i pericoli del fascismo siano stati superati: Brunhilde Pomsel chiarisce che non è assolutamente così.