Il Piazzale degli Uffizi sarà la nuova arena del cinema all'aperto fiorentina

Il cinema all'aperto nel centro di Firenze si sposta da piazza della Santissima Annunziata al piazzale degli Uffizi. Un luogo che con il passare degli anni ha perso la sua funzione di "piazza", ma che piano piano sta tornando ad essere un luogo di aggregazione.

L'inaugurazione del "nuovo spazio" dell'Estate Fiorentina sarà inaugurato il 23 giugno in occasione del premio il Fiorino d'Oro ed un giorno prima della festa di San Giovanni. La programmazione inzierà la settimana successiva e si protrarrà fino al 19 luglio.

I film ed il progetto è realizzato con il contributo di Festival dei Popoli - Istituto Italiano per il film di documentazione sociale onlus, associazione Map of Creation, associazione Quelli dell'Alfieri, associazione Nelson Mandela Forum, associazione France Odeon, associazione Lo schermo dell'Arte.

Sarà un viaggio attraverso le nazioni, uno scambio culturale raccontato dai film e dai suoi realizzatori (interverranno registi e attori). Lo Schermo dell'Arte creerà un parallelo tra la mostra a Palazzo Strozzi e il piazzale degli Uffizi proponendo il film su Bill Viola: "Bill Viola Experience of the Infinite". Il Festival dei Popoli presenterà una selezione di film-documentari, Map of Creation organizzerà iniziative in giro della città che avranno il loro culmine nel piazzale.