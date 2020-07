Cineforum e picnic al Parco d’arte Pazzagli: il programma

Tutti i sabati dal 18 luglio al 5 settembre 2020 il cinema con picnic torna sotto le stelle al Parco d’Arte Pazzagli a Firenze, sarà possibile partecipare anche alle visite guidate. Le persone potranno portare un plaid e le vivande per fare un picnic prima o durante il film nel Parco più fresco di Firenze.



Programma della serata



18.30 visita guidata del Parco d’Arte

19.30 picnic

21.30 proiezione film



La rassegna è dedicata a film Premi Oscar, film comici e film d’animazione per grandi e piccoli.



Inoltre Venerdi 24 e 31 Luglio “La Bottega del Cinema” presenta due capolavori della Storia del Cinema comico con Jerry Lewis e Jacques Tati. Due autori totali che oltre a interpretare il ruolo principale, sono registi e sceneggiatori dei rispettivi film.



Il Cineforum è su prenotazione. Scrivi a ecorinascimento@gmail.com o invia un messaggio WhatsApp al 3477335332. Si consiglia di portare un golfino o una felpa per il fresco della sera.



Le serate si svolgeranno nel Parco d’Arte Pazzagli, uno dei più importanti Parchi di Arte Contemporanea della Toscana, nel quale sono presenti oltre 250 sculture del Maestro Pazzagli (Via Sant’Andrea a Rovezzano 5, Firenze).

Prima e dopo la visione del film è possibile visitare il Parco, aperto sin dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 23,30.



Nel Parco è anche presente un’area giochi per bambini.



Per accedere al Parco è richiesto un contributo di 5,00 euro a persona a sostegno del Parco (sono inclusi visita guidata e cineforum). Gratuito per bambini sotto due anni e persone diversamente abili.



Per fruire del Parco è necessario iscriversi all’Associazione “EcoRinascimento” (per l’iscrizione e la tessera personale annuale basta versare un contributo simbolico di 1€ e compilare il modulo di iscrizione all’ingresso del Parco. Per i bambini la tessera è gratuita). Per velocizzare le procedure all’ingresso del Parco, richiedi il modulo di iscrizione a info.ecorinascimento@gmail.com , compilalo a casa e consegnalo agli addetti all’ingresso del Parco o rinvialo alla stessa e-mail.

Programma di luglio, agosto e settembre

18 Luglio: OCEANIA, film d’animazione pluricandidato ai Premi Oscar (2016 W.Disney)



24 Luglio: LE FOLLI NOTTI DEL DOTTOR JERRYL, Film comico con Jerry Lewis (1963)



25 Luglio: WALL-E, film d’animazione Premio Oscar e Golden Globe(2008 W.Disney)



31 Luglio: “LE VACANZE DI MONSIEUR HULOT” film comico con Jacques Tatì (1953)



1 Agosto: QUO VADO, film comico campione di incassi con Checco Zalone (2016 Medusa Film e Taodue)



8 Agosto: ASTROSAMANTHA, la donna dei record nello spazio (2016 Morolo srl)



15 Agosto: L’ORA LEGALE, film comico campione di incassi con Ficarra e Picone (2017)



22 Agosto: VITA DI PI , film vincitore di 4 Premi Oscar (2012 W.Disney)



29 agosto: LA SIRENETTA, film d’animazione vincitore di 2 Premi Oscar (1989 W.Disney)



5 Settembre: STARDUST, film fantasy con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer… (2007)

