Maggio Musicale Fiorentino, ciclo Stravinskij-Čajkovskij

6 aprile 2018 ore 20

Direttore Zubin Mehta

Igor’ Stravinskij

Scherzo à la russe

Concerto in re maggiore per violino e orchestra

violino Guy Braunstein

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36

8 aprile, ore 16.30

Direttore Zubin Mehta

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35

violino Julian Rachlin

Igor’ Stravinskij

Le sacre du printemps

12 aprile, ore 20

Direttore Zubin Mehta

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra

pianoforte Khatia Buniatishvili

Igor’ Stravinskij

Petruška

15 aprile, ore 20

Direttore Zubin Mehta

Igor’ Stravinskij

Circus polka, per un giovane elefante

Sinfonia in tre movimenti

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64