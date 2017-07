Il ciclo Šostakovič al Maggio Musicale Fiorentino

28 ottobre 2017, ore 20

Direttore Vladimir Fedoseev

Dmitrij Šostakovič

Ouverture Festiva op. 96

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 20,

Primo Maggio

Ottorino Respighi

Le fontane di Roma

I pini di Roma

2 novembre, ore 20

Direttore Aziz Shokhakimov

Alfredo Casella

Suite in do maggiore op.13

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 8 in do minore op. 65

5 novembre, ore 16.30

Direttore Henrik Nánási

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana, Siena

Robert Schumann

Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129

violoncello Ella van Poucke

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 10 in mi minore op. 93

14 dicembre, ore 20

Direttore Andris Poga

Victor de Sabata

Gethsemani, poema contemplativo per orchestra

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 13 in si bemolle minore

op. 113, Babij Jar

17 dicembre, ore 16.30

Direttore Karl-Heinz Steffens

Giuseppe Martucci

Concerto n. 2 in si bemolle minore

per pianoforte e orchestra op. 66

pianoforte Pietro De Maria

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 6 in si minore op. 54

12 gennaio 2018, ore 20

Direttore Wolfram Christ

Franz Schubert

Brani da Rosamunde, Fürstin von Zypern

Federico Gardella

Two Souls per voce, flauto noh e orchestra

Commissione del Maggio Musicale Fiorentino

Prima esecuzione assoluta

Flauto nohRyōko Aoki

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore op. 70

17 gennaio, ore 20

Direttore Daniel Smith

William Barton / Matthew Hindson

Kalkadungu, per voce, chitarra elettrica,

didgeridoo e orchestra

didgeridoo William Barton

Giovanni Salviucci

Introduzione, passacaglia e finale

per orchestra

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 12 in re minore op. 112, 1917

20 gennaio, ore 20

Direttore Oleg Caetani

Ildebrando Pizzetti

Preludio per Fedra

Luigi Dallapiccola

Piccolo concerto per Muriel Couvreux per pianoforte e orchestra

pianoforte Roberto Prosseda

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 15 in la maggiore op. 141

4 febbraio, ore 16.30

Direttore Alpesh Chauhan

Ottorino Respighi

Suite per flauto e archi

Prima esecuzione assoluta

Melodia e Valse caressante per flauto ed archi - Prima esecuzione assoluta

flauto Roberto Fabbriciani

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 11 in sol minore op. 103

2 marzo, ore 20;

4 marzo, ore 16.30

Direttore Leonardo García Alarcón

Giorgio Federico Ghedini

Concerto Grosso

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 2 in si maggiore bemolle op. 14,

Ottobre

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem in re minore per soli, coro e orchestra

K. 626

Solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

24 maggio, ore 20

Omaggio a Leonard Bernstein nel centenario della nascita

Direttore John Axelrod

Leonard Bernstein

Sinfonia n. 2 per pianoforte e orchestra

The Age of Anxiety

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 4 in do minore op. 43

7 giugno, ore 20

Direttore Mikhail Jurowski

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 14 in sol minore op. 135

10 giugno, ore 20

Direttore James Conlon

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 7 in do maggiore op. 60, Leningrado

28 giugno, ore 20

Direttore Zubin Mehta

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 1 in fa minore op. 10

Johannes Brahms

Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per

pianoforte e orchestra op. 83

pianoforte Sir András Schiff

30 giugno, ore 20

Direttore Zubin Mehta

Johannes Brahms

Concerto n. 1 in re minore per pianoforte

e orchestra op. 15

pianoforte Sir András Schiff

Dmitrij Šostakovič

Sinfonia n. 5 in re minore op. 47