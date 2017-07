Ciclo Mozart, concerti nella Sala Bianca di Palazzo Pitti e al Maggio Musicale

Palazzo Pitti nella Sala Bianca (eventi fuori abbonamento)

3/5/7 ottobre 2017, ore 17

Direttore Federico Maria Sardelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 11 in re maggiore K. 84/73q

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonia in sol maggiore H. 666

Henri-Joseph Rigel

Sinfonia n. 4 in do minore op. 12

Federico II di Prussia

Sinfonia in re maggiore per la serenata

Il Re Pastore

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia in sol minore K. 183

4/6 ottobre, ore 17

Direttore Nicola Valentini

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 12 in sol maggiore

K. 110/75b

Johann Christian Bach

Sinfonia n. 6 in sol minore

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in re maggiore per archi

K. 136

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 43 in mi bemolle maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia in do maggiore K. 128

8/10 novembre, ore 17

Direttore e solista Enrico Onofri

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia in fa maggiore K. 112

Ein musikalischer Spaß in fa maggiore

K. 522

Ascanio in Alba, Ouverture

Haffner Serenade, Suite

9/11 novembre, ore 17

Direttore Paul Agnew

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia in la maggiore K. 114

Antonio Salieri

Armida, Ouverture

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 47 in sol maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart

La Betulia liberata, Ouverture

Luigi Boccherini

Sinfonia n. 4 in re minore op. 12

La casa del diavolo

Al teatro del Maggio

25 novembre 2017, ore 20

Direttore Ivor Bolton

Franz Joseph Haydn

L’anima del filosofo, ossia Orfeo ed

Euridice, Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia in re maggiore K. 504 Praga

Johannes Brahms

Serenata n. 1 in re maggiore per orchestra op. 11

24 marzo 2018, ore 20

Direttore Alexander Lonquich

Wolfgang Amadeus Mozart

Die Zauberflöte, Ouverture

Sinfonia in do maggiore K. 425 Linz

Concerto in do minore per pianoforte e orchestra K. 491

31 marzo, ore 16.30

Direttore Alexander Lonquich

Wolfgang Amadeus Mozart

Maurerische Trauermusik K. 477

Sinfonia in re maggiore K. 385 Haffner

Concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra K. 503