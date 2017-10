"Ciclo di incontri con scrittori" alla Biblioteca Buonarroti

Mercoledì 25 ottobre, alle 17.30, presso la Biblioteca Buonarroti, in occasione del "Ciclo di incontri con scrittori", Stefano Conti, storico e scrittore, propone un reading storico archeologico volto a spiegare il mistero che si nasconde dietro il sepolcro, mai ritrovato, dell'ultimo imperatore pagano della storia, Giuliano l'Apostata, avvalendosi del suo ultimo romanzo "Io sono l'imperatore" (Affinità Elettive edizioni).

Il romanzo, ambientato in epoca contemporanea, porta il lettore a compiere un affascinante viaggio in molte città europee e in diverse epoche storiche: dalla Turchia all'Italia, dall'epoca romana al rinascimento fiorentino... L'incontro sarà avvalorato dall'interpretazione di alcuni brani tratti dal romanzo a cura degli attori Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni, dalla proiezione di immagini, video e musiche.