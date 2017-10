Villa Caruso Bellosguardo, l'evento "Il gusto in villa"

Un weekend, il 21 e 22 ottobre, da trascorrere in una delle più belle location della campagna fiorentina, villa Caruso Bellosguardo, alla scoperta dei più autentici sapori autunnali del territorio. Il vino, le castagne, il miele, lo zafferano, le chiocciole: questi sono solo alcuni degli ingredienti che saranno sapientemente reinterpretati dalle mani che dei cuochi dell’associazione Cuochi fiorentini.

Durante "Il Gusto in villa, A tavola con Caruso" gli chef proporranno cooking show con innovative ricette tutte da imparare. E con piatti espressi da ammirare e da assaggiare. E ancora una mostra-mercato di prodotti enogastronomici con una straordinaria degustazione al costo promozionale di 10 euro che comprende tutti gli assaggi, la brochure con calice e tracollina e la visita inclusa al Museo Caruso, tutto da scoprire e riscoprire.

Cooking show

Cuore dell’evento saranno appunto i cooking show a cura dell’associazione Cuochi fiorentini: i piatti realizzati saranno proposti in assaggio a tutti i visitatori. L’Associazione cuochi fiorentini è erede di un’antichissima tradizione, quella dei “liberi professionisti della cucina”, che tutt’oggi riunisce sul territorio fiorentino. Oggi l’associazione sta attraversando un periodo di grande rinnovamento alla guida del nuovo presidente Massimiliano Catizzone, con la scuola di cucina i corsi di cucina che si svolgono nella nuova sede fiorentina di Piazza Dallapiccola.

Ecco il programma dei live cooking:

Sabato 21 ottobre ore 17-22

Si alterneranno ai fornelli i cuochi Maria Campagna, Antonio Petrucci, Nicola Schioppo, Lorenzo Rosi che realizzeranno ricette a tema utilizzando i migliori prodotti delle aziende del territorio signese.

In particolare i cuochi dell’associazione Cuochi fiorentini si cimenteranno in accostamenti stagionali approfondendo le tematiche:

Giallo zafferano e i suoi usi in cucina

chiocciole 2.0

l’autunno e le sue verdure

dolci d’autore con miele e vino

Tra gli ospiti speciali che faranno assaggiare le proprie prelibatezze

Cristian Civale del ristorante da Ginone

Jean-Michel Carasso Chef e autore del libro Cucinare Lontano

Luca Cai dell’Osteria Tripperia Il Magazzino

I Dolci dell’Acqua al 2

I gelati dei Gelatieri Artigiani Fiorentini

Special Drink: dalle 18 alle 21 cocktail del barman Massimo Maietto

Domenica 22 ottobre ore 17-22:

Tra gli ospiti speciali che faranno assaggiare le proprie prelibatezze

Edoardo Tilli Chef del ristorante Podere Belvedere

Cibi e vini: wine e food tasting e market

Parteciperanno alla manifestazione le migliori aziende vinicole signesi accompagnate da un gruppo di aziende vinicole di eccellenza provenienti da tutta Italia. Saranno gli stessi produttori a far assaggiare i proprio vini e prodotti alimentari negli stand ubicati nella villa: inoltre è previsto anche il mercato a chilometro zero. Ogni stand, infatti, proporrà anche la vendita diretta dei vini e prodotti gastronomici in assaggio. Il pubblico potrà acquistare subito, a un prezzo vantaggioso, il vino preferito direttamente dai produttori.

Le aziende

Tra le numerose aziende vinicole partecipanti a questa manifestazione un gruppo significativo rappresenta la migliore produzione del territorio di Lastra a Signa, vicino a Villa Caruso. Segnaliamo: Piandaccoli, I Colli di Marliano, Villa Ilangi, Fattoria La Luna, La Svolta e l’azienda Sparla e Gerardi, guidata dall’imprenditore Alessandro Cicali, che ha fortemente voluto riproporre sul mercato, con l’antica ricetta originale, la produzione e la distribuzione dello storico vino aromatizzato toscano “Ronchi Pichi”.

Tra i vini ospiti ci saranno:

La Querce Impruneta -Toscana

Castello di Ripa D’Orcia Toscana

Criolin Il moscato del Piemonte

Casadei –Suvereto- Maremma-Toscana

Olianas -Sardegna

Castello del Trebbio-Pontassieve Toscana

Cantina Ricci- Bucine Toscana

Ci saranno anche i prodotti agroalimentari di Lastra a Signa:

Nesti e Cupoli, azienda agricola biologica di vino, olio e marmellate

Isola Manna, specializzata in allevamento di chiocciole e produzione di zafferano purissimo

Agrilorenzo, che produce vino rosso IGT Toscano, olio extra vergine di oliva IGP, mostarde e marmellate

Arte e natura

La manifestazione sarà inoltre un’ottima occasione per visitare il meraviglioso Parco della Villa, uno dei pochi esempi toscani di giardino tardo rinascimentale, il Museo Caruso, che raccoglie cimeli e oggetti quotidiani appartenuti al tenore napoletano.

Musica

Aperitivo in musica con il duo jazz Marco Bini al sax e Alessandro Piccini alla chitarra

Organizzazione

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Promowine, da Firenze Spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Villa Caruso e l’Associazione Cuochi fiorentini.

Informazioni

L’evento si svolgerà (anche in caso di maltempo) sabato 21 dalle ore 17 alle 22 e domenica 22 ottobre dalle 11 alle 21.

Ingresso 10,00 euro a persona: comprende tutte le degustazioni e gli assaggi, brochure e calice con tracollina.

La cassa chiude un’ora prima del termine della manifestazione.

Per coloro che provengono dall'autostrada A1:

Uscire a Firenze-Scandicci

Prendere la S.G.C. Fi-Pi-Li in direzione Pisa e uscire a Lastra a Signa.

Procedere diritti sulla statale in direzione Empoli, oltrepassati 3 semafori (il primo situato a Lastra a Signa, il secondo nella frazione Ponte a Signa e il terzo nella frazione Porto di Mezzo)

Girare alla prima strada a sinistra (Via Pavese) e proseguire sulla strada asfaltata che conduce direttamente davanti al cancello di Villa Caruso Bellosguardo.

Se muniti di navigatore satellitare si consiglia di impostare Via Cesare Pavese e non Via di Bellosguardo.