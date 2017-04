The State of the Union 2017: degustazioni a Villa Salviati per l'Open Day

“Cibo come simbolo di Unione tra i Popoli e di Scambio interculturale tra i Paesi” è il messaggio di Excellent Gusto (ExG) in occasione della conferenza internazionale The State of The Union, promossa dall'Istituto Universitario Europeo, e Festival d’Europa 2017. ExG, il brand fiorentino divenuto internazionale, di Eva e Cristina Sinosini, dopo il successo delle precedenti edizioni con “I Panini dell’Amicizia”, “Tavola Italiana” e “Piazza Sapori”, torna a Firenze quest’anno il 4 e 6 maggio con “The Taste of The Union”, evento con prodotti toscani in degustazione, per finire con un tocco di internazionalità, cooking show e iniziative food per bambini.

All’elegante Apericena su invito del 4 Maggio a Badia Fiesolana, segue il 6 maggio l’Open Day di Villa Salviati, giornata aperta a tutti i cittadini con musica, arte, spettacolo, giochi per i ragazzi, visite guidate agli Archivi Storici dell’Unione Europea, unici al mondo ed eccezionalmente aperti al pubblico in questa giornata, e le degustazioni di Gioielli Italiani, i migliori prodotti enogastronomici selezionati dall’Advisory Board internazionale di ExG.

Le aziende presenti a “The Taste of The Union”: fattoria Il Poderaccio con vini biologici del territorio Chianti Colli Senesi; azienda agricola La Querce con i vini del territorio Chianti Colli Fiorentini; Tenuta di Artimino con i vini di Carmignano; Mugello Tartufi con assortite delizie salate e dolci ai tartufi e ai porcini della zona del Mugello come pasta, creme, salse, marmellate; Tenuta del Gallo di Gianandrea Giovannardi, biologica, con speciali sottaceti, gelatine ai fiori di violetta e di primule, tarassaco, amarene; Agrocasearia di Paola Loi con formaggi dal sapore dei pascoli toscani; Salumeria Savigni che sposa le tradizioni toscana ed emiliana; Consorzio Pane del Mugello; olio e salumi della Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF); i tradizionali biscotti fiorentini di Le Nonne di San Frediano; Caffè Pontevecchio con le sue miscele luxury alla conquista dell’Occidente e Oriente.

Tocco d’internazionalità all’evento con l’abbinamento di premiati Sake a pietanze italiane, una proposta di ExG in collaborazione con “Sake on The Table”, progetto ideato da Makiko Tejima, Sake Specialist e Direttrice di Brewing Society of Japan, con lo scopo di creare unione interculturale tra Sake e la cucina del Sol Levante e la cucina italiana.

“The Taste of The Union” non è solo assaggi d’eccellenza che deliziano le papille gustative, ma anche intrattenimento per tutte l’eta’! Con “Show Uovo67”, lo Chef Edoardo Tilli dell’Agriturismo Podere Belvedere si cimenterà in una nuova ricetta con le uova dell’originale gallina Moroseta, la gallina a cinque dita dalla pelle scura e piume setose. Per i più piccoli “La Casa della Pasta”, laboratorio dove i mastri pastai Matteo e Andrea del pastificio artigianale Il Cappelletto Matto insegneranno ai bambini a trasformare la farina in una meraviglia di pasta fatta a mano. Al tavolo The Food Experts illustri esperti e giornalisti assaggeranno le prelibatezze di “The Taste of The Union” e risponderanno alle curiosità del pubblico.

Excellent Gusto "Tavola Italiana" - The State of the Union 2015 from Excellent Gusto on Vimeo.

Partner di ExG: AIS (Associazione Italiana Sommelier), Media Partner Il Forchettiere e Firenze Spettacolo.