Martedì 16 maggio ore 16,30 presso "Librerie Universitarie"(Via delle Pandette 14) presentazione del libro "Oltre Chiasso - il mio viaggio con Marco Pannella e il Partito Radicale Transnazionale". Presente l'autore Massimo Lensi, modera il giornalista de "La Nazione" Roberto Davide Papini Il Partito Radicale Transnazionale è una delle più interessanti intuizioni di Marco Pannella. Nato nel 1989 a Budapest, dopo qualche anno di intensa attività e inaspettati successi inizia un lungo declino che lo porterà alla sospensione delle attività congressuali, ma non a cessare di produrre idee e iniziative. Massimo Lensi descrive questa parabola attraverso la sua esperienza personale. Oltre Chiasso è, infatti, un libro testimonianza, ricco di aneddoti e racconti vissuti in prima persona dall'autore, che nel racconto ricostruisce le motivazioni della sua lunga militanza radicale oltre i confini italiani, attraverso il suo rapporto con Pannella. Non è un saggio, né una storia del Partito Radicale, piuttosto un racconto in cui l'autore ripercorre con affettuosa ironia, il filo logico politico - e pannelliano - che lo ha portato a diventare, come tanti altri compagni, un pendolare transnazionale. Quello che i Monty Python chiamerebbero "il senso della vita". "Oltre Chiasso" è un'espressione coniata da Emma Bonino per definire la strana attività dei radicali oltre le frontiere patrie. Massimo Lensi vive a Firenze dove è nato nel 1959. Giornalista free-lance, ha collaborato con quotidiani e riviste. Insieme a Bruno Mellano ha scritto "Indocina Libera, dove la democrazia è reato" (ed. Libri Liberal). Militante e dirigente politico radicale, ha ricoperto più volte cariche elettive negli enti locali fiorentini.