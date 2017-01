Fortezza da Basso torna Chianti lovers

Dopo il successo straordinario delle precedenti edizioni, quasi 3.000 visitatori, oltre 100 aziende e 400 tipologie di vino in mescita “en primeur”, Chianti Lovers torna in una nuova location, la Fortezza da Basso, simbolo della storia e dell’architettura medicea, racchiuderà tra le sue mura tutti i #chiantilovers che dalle 16 alle 21, potranno assaggiare e conoscere più da vicino il Sangiovese, vitigno principe del Chianti, quest’anno in uscita con le sue etichette dell’annata 2016 e Riserva 2014.

Per gli operatori del settore e Sommelier ingresso riservato dalle ore 9.30, previa registrazione.

Dalle ore 16:00 alle ore 21:00

porte aperte al pubblico