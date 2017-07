Chianti in Musica 2017

«Nato quasi per gioco, per il piacere di portare alcuni amici musicisti, concertisti e docenti di fama, in un meraviglioso antico borgo toscano, e di organizzare corsi di strumento e concerti a cui potessero accedere giovani musicisti da ogni parte d’Italia», come racconta la fondatrice Adriana Armaroli, Chianti in Musica è ora una realtà internazionale. Dagli Stati Uniti e dalla Cina, oltre che dall’Italia, provengono infatti alcuni dei giovani musicisti che frequenteranno i corsi quest’anno. E l’edizione 2017 si apre in modo inusuale: anteprima alla prima giornata di accoglienza e lavoro, in programma sabato 22 luglio, si terrà venerdì 21 luglio una cena per Chianti in Musica, organizzata dal Ristorante Il Girasole.

Per Chianti in Musica Venerdì 21 luglio Sambuca, Tavarnelle Val di Pesa Il Ristorante Il Girasole organizza una cena a sostegno di Chianti in Musica Menù Antipasti Carpaccio di polpo Sformatino di zucchine e porcini Rosa di prosciutto con spiedino di melone ed ananas Primi Ravioli ripieni di verdure al sapore di mare Pennette alla crotonese Risotto alle melanzane con fonduta di formaggi Secondi Pollo fritto con verdure di stagione fritte Salmone fritto nel miele Caffè Per partecipare alla cena: Ristorante Il Girasole 055 8071672 Non solo cibo, ovviamente. Per ringraziare gli ospiti e gli organizzatori, Francesco Biraghi e Carlo De Martini, rispettivamente docenti di chitarra e di violino di Chianti in Musica, oltre che musicisti di notorietà internazionale, ed Enrico Tripodi, studente “storico” di Chianti in Musica, allieteranno la serata con speciali interventi musicali.

Da sabato 22 luglio, Chianti in Musica entra nel vivo, secondo un calendario, che conferma la formula dell’ultimo biennio, che unisce i momenti concertistici a degustazioni e aperitivi e inserisce tra le sere di concerto una sera di festa in Piazza Malaspina nel cuore di San Donato in Poggio. Dal 22 al 29 Palazzo Malaspina - edificio tardo rinascimentale recuperato e valorizzato attraverso un importante intervento di restauro a cura del Comune di Tavarnelle Val di Pesa - accoglierà come ormai da tradizione la segreteria di Chianti in Musica e i corsi, eccezion fatta per quelli di pianoforte che si terranno al Teatro del Circolo della Filarmonica, riparo sicuro anche per i concerti serali in caso di pioggia. Sarà sempre la scuola elementare di San Donato in Poggio ad ospitare gli allievi per lo studio. Ogni sera, da domenica 23 luglio alle ore 18.30 le strade di San Donato in Poggio verranno animate dagli aperitivi musicali, concerti informali degli allievi dei corsi, gratuiti e aperti al pubblico, seguiti sempre da una degustazione di vini del Chianti, offerta dal Consorzio Vino Chianti Classico. Come ogni anno anche nel 2017 i concerti degli studenti si terranno a Porta Fiorentina, come da calendario posto di seguito.

CALENDARIO 22 – 29 luglio 2017 Chianti in Musica, XII edizione Sabato 22 luglio, arrivo degli studenti Dalle ore 14.30 accoglienza, Palazzo Malaspina. Domenica 23 luglio Dalle ore 9, lezioni individuali giornaliere Ore 12.00, prima prova d’orchestra presso Palazzo Malaspina Ore 18.30, Aperitivo musicale (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Lunedì 24 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Aperitivo musicale (Via del Giglio,Loc. Porta Fiorentina) Martedì 25 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Aperitivo musicale (Via del Giglio,Loc. Porta Fiorentina) Mercoledì 26 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Aperitivo musicale (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Ore 21.00, Festa in Piazza a cura di Chianti in Musica e della Pro loco di San Donato in Poggio Giovedì 27 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 21.00 concerto docenti/studenti di Chianti in Musica (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Venerdì 28 luglio Dalle ore 9, prove d’orchestra e lezioni individuali giornaliere Ore 18.30, Concerto finale degli allievi dei corsi, prima parte Ore 21.30, Concerto finale degli allievi dei corsi, seconda parte, con la partecipazione dell’Orchestra d’archi di Chianti in Musica Sabato 29 luglio Ore 21.30 Concerto dei pianisti di Chianti in Musica (Via del Giglio, Loc. Porta Fiorentina) Come lo scorso anno confermato il concerto dei docenti insieme ai migliori allievi, in programma giovedì 27 luglio, sempre a Porta Fiorentina. Venerdì 28 luglio si terrà, poi, ancora a Porta Fiorentina una vera e propria maratona musicale con il concerto finale degli studenti, articolato in due parti, una con inizio alle ore 18.30 e una con inizio alle ore 21.30, inframmezzate da un happy hour sempre con degustazione dei vini del Chianti. Sabato 29 luglio si terrà invece il concerto degli allievi pianisti dei corsi di Chianti in Musica. Non di meno in programma una serata di festa, mercoledì 26 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Malaspina. Una festa che, riportando all’attenzione la necessità di Chianti in Musica di incontrare nuovi sostenitori, intende porsi come momento di raccolta fondi a favore della manifestazione, tra assaggi musicali, calici di vino e sorprese.