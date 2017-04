Festa della Liberazione: 25 aprile tra memoria e attualità a Certaldo

Martedì 25 aprile 2017 si celebra il 72esimo Anniversario della Liberazione "A difesa dei valori della Resistenza, matrice della Costituzione". Un anniversario che sarà più "amaro" del solito perchè per la prima volta sarà assente Marcello Masini, il partigiano Catullo, scomparso lo scorso anno. Le iniziative sono organizzate dal Comune di Certaldo, in collaborazione con ANPI, in modo congiunto, grazie ad un accordo di area, con i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Castelfiorentino (comune capofila per quest'anno), Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni,Poggibonsi, San Gimignano.

Queste le iniziative che si svolgeranno nel comune di Certaldo il 25 aprile:

Ore 8,00 Fiano - Deposizione della corona al monumento dei caduti alla presenza della “Filarmonica G. Verdi” di Marcialla

Ore 9,00 Certaldo - Chiesa di S. Tommaso - Messa in suffragio dei caduti.

A causa dei lavori i discorsi in memoria dei caduti istituzionali non si terrà in piazza della Libertà poiché l'accesso al Sacello dei caduti non è consentito, si terranno subito dopo la funzione religiosa, di fronte al Municipio.

Ore 10,00 Piazza Boccaccio - Ritrovo di tutte le Autorità ed Associazioni – Corteo per le vie del centro con la “Filarmonica G. Verdi” di Marcialla.

Ore 11,00 Presso il Cinema Teatro Multisala Boccaccio – Celebrazione dell’Anniversario con la presentazione del lavoro degli alunni delle classi terze della Scuola media Boccaccio, la performance “Achtung! Bandengebiet”. Ingresso libero.

Ore 12,30 Cimitero Comunale - Deposizione delle corone alle tombe dei partigiani.