Cena con spettacolo musicale al Teatro del Borgo

Una serata dedicata alle donne, in cui la cantautrice Deborah Castellucci, accompagnata dalle chitarre di Roberto Rosati e Bruno Scantamburlo, interpreta, attraverso canzoni conosciute ed intedite, gli stati d'animo, le fragilità, i sentimenti delle donne. La serata sarà arricchita da aneddoti, poesie, biografie e pensieri sull'essere donna. Un percorso attraverso l'animo femminile, con la partecipazione della pittrice Marzia Rocchi, della musica di Luna Rosa e della voce di Giancarlo Flauto. Una serata da non perdere! I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Invia una mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o un sms ai numeri 320 0371496 o 338 3533674 Inizio cena ore 19.45, a seguire spettacolo musicale dalle 21.30. Cena Buffet fingerfood Crema di patate con composta di pancetta Pinzimonio di verdure con emulsioni alla frutta Polpettine di coniglio con salsa di yogurt Farro toscano in insalata di crudité Tegolino di ceci e rosmarino Panzanella croccante con crema di mozzarella fiordilatte Mousse di Tiramisù Acqua e soft drink