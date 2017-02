San Valentino, cena alla trattoria Il Rosmarino

Nel cuore della Toscana, a Castelfalfi frazione di Montaione, un ambiente accogliente, la luce calda di una candela, un menù delicato per vivere una serata speciale. La Trattoria Il Rosmarino, che riapre le porte per l’occasione dopo la breve chiusura invernale, è il luogo ideale per trascorrere un San Valentino indimenticabile.

Toscana Resort dedica alla festa degli innamorati un'attenzione del tutto particolare, fatta di dettagli curati e sapori raffinati. Per la notte più romantica dell’anno, l’Executive Chef Francesco Ferretti propone un menù all’insegna del gusto e degli accostamenti inediti: dallo stuzzicante cocktail di benvenuto al dolcissimo dessert proposto dallo Chef. Ogni piatto sarà accompagnato dalla muscia del duo Andrea Marzocchi e Ornella Panzica, che con la loro musica dal vivo creeranno l’atmosfera perfetta per una cena a lume di candela.

Toscana Resort Castelfalfi è un piccolo angolo di paradiso toscano, un luogo magico dove stupire chi amiamo, anche a San Valentino.



Il menù per la serata di San Valentino:

Cocktail di benvenuto

Fragolini di mare con purè di ceci al rosmarino

Risotto alla rapa rossa e Blu di Camporbiano

Tonno scottadito, radicchio, aceto balsamico e pistacchio

Cioccolatino a fine pasto

Cioccolato bianco e crema al limone

Cioccolato fondente al 70%, peperoncino e frutti rossi



Euro 35,00 per persona, bevande incluse. Musica dal vivo.