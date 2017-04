Firenze festeggia i 30 anni dell'Erasmus. Grande festa in piazza Santissima Annunziata

A Firenze dal 4 al 31 maggio si svolge il Festival d'Europa. Tra concerti, mostre, dibattiti e conferenze offrirà la possibilità di ragionare sull'Europa passata, presente e futura. Non potevano mancare gli eventi per la celebrazione dei 30 anni dell'Erasmus, il programma di mobilità studentesca che ha permesso a oltre 4 milioni di giovani di formarsi e studiare nelle università europee.

TUTTI GLI EVENTI IN PORGRAMMA

Dal 3 al 5 maggio al polo delle Scienze Sociali di Novoli l'incontro "The EU and Global Challenges​"

IL PROGRAMMA

7 MAGGIO - piazza Santissima Annunziata

16:00 Apertura spazio Erasmus+

18:00 Saluti delle autorità e delle 3 Agenzie nazionali Erasmus+, INDIRE, INAPP e ANG

18:30 Concerto dell’Orchestra Erasmus con la partecipazione dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

L’esecuzione musicale è dedicata alla commemorazione delle studentesse Erasmus scomparse in Spagna.

19:30 “Erranze” Performance Accademia Nazionale di Danza, Roma

21:30 Musica di intrattenimento

Incontri - workshop tematici

17:00 Opportunità di carriera presso le Istituzioni europee

Commissione europea Rappresentanza in Italia

8 MAGGIO- piazza Santissima Annunziata

Incontri - workshop tematici aperti al pubblico

10:00 I tirocini Erasmus + per la transizione scuola-lavoro. Agenzia Erasmus+ INAPP

11:00 Erasmus+ is for youth: fai la differenza, diventa artefice del cambiamento! Agenzia nazionale per i giovani ANG

12:00 Erasmus+ è innovazione per la scuola. Agenzia Erasmus+ INDIRE

14:00 Erasmus+: un Programma per l’equità e l’inclusione. Agenzia Erasmus+ INAPP

17:00 Erasmus+ e il valore del multilinguismo. Commissione europea Rappresentanza in Italia

Spettacoli

15:00 Dante's Winds, esibizione della Banda del Liceo Musicale Dante di Firenze

15:40 Premiazione delle scuole vincitrici del Concorso “Un nuovo trattato per l’Europa”, a cura di Istituto Universitario europeo e Città Metropolitana di Firenze

16:15 Buon compleanno Erasmus! Cooking show a cura dell’Istituto Alberghiero Saffi di Firenze

17:00 Behind the scene: our #NECSTperience. L’esperienza Erasmus+ a scuola raccontata dagli alunni di Italia, Norvegia, Croazia e Paesi Bassi – Fondazione Eni Enrico Mattei

17:30 Le community di Erasmus+; eTwinning, la piattaforma per i gemellaggi elettronici tra scuole; Epale, un “+” per l’apprendimento degli adulti in chiave europea

18:30 Laboratorio in piazza: invito aperto al canto. The Open Program of the Workcenter of Jerzy Grotowsky and Thomas Richards

20.00 Concerto con i The C’S, Liceo Musicale Dante di Firenze

22.00 Dj set Erasmus

Eventi paralleli

09:30 – 16:00 eTwinning e la scuola dell'infanzia. Sede INDIRE Via M.Buonarroti. Workshop aperto alla partecipazione degli insegnanti Agenzia Erasmus+ INDIRE, Unità eTwinning

09:30 – 17:00 EPALE per valorizzare l’Educazione degli adulti. Istituto degli Innocenti Piazza SS Annunziata. Workshop tematico per gli Ambasciatori EPALE. Agenzia Erasmus+ INDIRE, Unità EPALE

9 MAGGIO - Palazzo Vecchio, piazza Santissima Annunziata

Spettacoli

10:30 - 13:30 Diretta streaming della Conferenza Erasmus+ e il Futuro dell’Europa da Palazzo Vecchio

16:00 Erasmus senza barriere e senza confini. Racconti e interviste ai giovani protagonisti della mobilità Erasmus+: l’Erasmus del liceo, la mobilità per formazione professionale, il servizio di volontariato europeo e le esperienze oltre l’Europa.

17:30 Performance dei Bandierai degli Uffizi

18:00 “Erasmus il cuore dell’Europa”, evento a sorpresa. Per partecipare basta indossare una maglietta blu.

18:30 Un inno per Erasmus, performance musicale dei Pulsar

20:30 M’illumino d’Erasmus - Il Ponte Vecchio si tinge di blu

21:30 CONCERTO Street Clerks e Sergio Sylvestre

22:30 ERASMUS party

Conferenza "Erasmus + e il futuro dell'Europa" in Palazzo Vecchio

9:00 Registrazione

10,00 Saluti di benvenuto

10,10 Presentazione e consegna del Carta della Generazione Erasmus alla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi

11,00 Esibizione dell’Orchestra Erasmus, con la partecipazione dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

11,30 1987 – 2017 Una storia lunga 30 anni. Tavola rotonda Erasmus+ e il futuro dell’Europa