Lastra a Signa, la fiera "Fiori e Banchi di Primavera" e le celebrazioni per il 25 aprile

Il prossimo 25 aprile sarà una giornata ricca di eventi a Lastra a Signa. Oltre alle iniziative istituzionali pensate in occasione del 72esimo anniversario della Liberazione, dalla mattina al tardo pomeriggio il centro storico della città sarà animato dalla manifestazione Fiori e Banchi di Primavera, un evento promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino e creare momenti di socialità e aggregazione.

In particolare, non mancheranno appuntamenti tradizionali quali la rassegna del fiore (banchi e stand con piante e fiori saranno in via Diaz a partire dalle 8), il mercatino dell’antiquariato, dedicato a oggetti d’uso e botteghe d’arte in Lastra Antica, presente per tutta la giornata nelle vie del centro, e la XVI edizione del Motoraduno, a cura del Moto Club Tartaruga (via XXIV Maggio, dalle 8 alle 12).

Spazio al gusto e al mangiar sano in piazza Garibaldi: dalle 8 alle 19 sarà possibile partecipare al mercato contadino “La spesa in campagna”, un’iniziativa nata per valorizzare la filiera corta, la stagionalità e la qualità dei prodotti agricoli, a cura di Confederazione Italiana Agricoltori. Poco lontano, all’Antico Spedale di Sant’Antonio, sarà invece possibile visitare l’esposizione collettiva “Portigiani in arte e fantasia”, promossa dal Comitato Porto di Mezzo per valorizzare i talenti locali. All’interno della mostra, aperta per l’occasione dalle 9.30 alle 19.30, saranno esposti i lavori di Enrico Bitossi, Ester Cecchi, Claudia Giuffrè, Alberto Masi, Franca Mugnai, Margherita Mugnai, Piero Mugnai, Umberto Toni e Antonio Veltro.

Completano la giornata gli appuntamenti previsti al Palazzo Comunale. In sala consiliare, con orario 10-12 e 16-19, sarà possibile visitare la mostra personale del maestro Franco Faggioli, promossa dalla Pubblica Assistenza – sezione di Ginestra Fiorentina. Il ricavato delle vendita delle opere presenti, che hanno come protagonista la campagna toscana, sarà interamente devoluto a un progetto di ricostruzione avviato nel comune di Cessapalombo, gravemente colpito dal sisma dell’ottobre 2016. Infine, alle ore 17, presso il loggiato del Palazzo Comunale, avrà luogo la premiazione della prima edizione del concorso “Lastra IN fiore”. L’iniziativa, promossa da Lastra ShoppINg, vedrà la consegna di premi in denaro a chi avrà realizzato i tre migliori addobbi floreali su balconi e davanzali.

L’ufficio turistico all’interno del Palazzo comunale sarà aperto al pubblico per servizi di informazione e accoglienza dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.