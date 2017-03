Casa Ronald compie 4 anni: festa aperta a tutti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

In occasione dell'evento "Giochiamo per Casa Ronald" presso il palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino, con il patrocinio del Comune, una grande giornata di sport dedicata al sostegno di Casa Ronald Firenze Milano, 9 marzo 2017 - Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia e l'Associazione Kenshikai Karate, partner storico e sostenitore della Fondazione, festeggiano insieme il quarto compleanno di Casa Ronald Firenze domenica 12 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino a partire dalle ore 15:00. Sarà una grande giornata di sport, giochi e condivisione finalizzata a raccogliere fondi per Casa Ronald Firenze, una "casa lontano da casa" che accoglie le famiglie dei piccoli pazienti del Meyer, supportandole durante il difficile periodo di un'ospedalizzazione lontano dalla propria casa. Durante il pomeriggio ci saranno dimostrazioni da parte dei bimbi della scuola di Karate, e tutti i bambini presenti potranno cimentarsi in una lezione prova. La giornata si concluderà con una grande merenda e il taglio della torta per il compleanno della Casa. Prenderà parte alla manifestazione Leonardo Binchi, ex pallanuotista italiano, allenatore del Firenze Pallanuoto e grande sostenitore di Casa Ronald Firenze. Confermata la presenza anche di Lorenzo Falchi, Sindaco di Sesto Fiorentino, di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale e di Damiano Sforzi, Assessore allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino. Casa Ronald Firenze ha aperto le porte alle famiglie l'8 Marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2016 la Casa ha accolto 1.150 persone, aiutando le famiglie dei bambini malati a restare vicine, perché stare insieme migliora il loro benessere. Solo nel 2016 le persone accolte sono state 183, 93 famiglie, con una permanenza media di 29 giorni e un'occupazione del 91%. Sempre nel 2016 sono stati ospitati un totale di 93 bambini provenienti per il 23% dal reparto di oncoematologia, per il 21% dal reparto di TIN e per il 20% dal reparto di rianimazione. La provenienza degli ospiti di Casa Ronald Firenze è per il 35,5% interna alla Regione, il 60% proviene da altre Regioni, mentre la parte restante arriva da altri Paesi. In sintesi: "Giochiamo per Casa Ronald", domenica 12 marzo presso il palazzetto dello sport di Viale Macchiavelli a Sesto Fiorentino a partire dalle ore 15:00 Ingresso libero e aperto a tutti La Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia è un'associazione non a scopo di lucro nata nel 1974 negli Stati Uniti e nel 1999 in Italia, con l'obiettivo di creare, trovare e supportare programmi che migliorino la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie, offrendo ospitalità e assistenza durante il periodo di cura o terapia ospedaliera. La sua attività principale è quella di aprire e gestire le Case Ronald vicino ai principali centri pediatrici in Italia e le Family Room all'interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali italiani. Alloggi in cui sono ospitate le famiglie dei bambini malati, ricreando una "casa lontano da casa", con tutti i servizi necessari: non solo un letto in cui dormire, ma anche una lavatrice per fare il bucato, un computer per controllare la posta, un'area dove giocare con i propri piccoli e una grande cucina comune dove ritrovarsi e confrontarsi. Spesso i piccoli pazienti, soprattutto quelli cronici o affetti da patologie particolarmente gravi, devono allontanarsi da casa per avere accesso alle cure migliori. Dare loro un luogo "domestico", dove poter essere famiglia nonostante le difficoltà della malattia e dell'ospedalizzazione, è la missione della Fondazione. Oggi le Case sono 4: due a Roma, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Family Room all'interno dell'Ospedale S. Orsola di Bologna e una all'interno dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Concretamente, dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, Fondazione ha ospitato più di 35.000 persone, offrendo alle famiglie dei piccoli pazienti oltre 160.000 pernottamenti. Per maggiori informazioni sulla Fondazione, sulle sue attività e su come sostenerla: fondazioneronald.it Per informazioni: Ufficio Stampa Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia - HK Strategies Silvia Campanella - Fabiola Andriolo 02 31914239 - 243 silvia.campanella@hkstrategies.com - fabiola.andriolo@hkstrategies.com