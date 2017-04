Carri e calici a Cerreto Guidi

In occasione della seconda edizione dell'Open Week della Valdinievole, il Museo della Civiltà Contadina Casa Dei ospiterà due mostre fotografiche: "Emozioni in Padule" di Alessio Marraccini e "Terra, Uomo e Risorse" di Alessio Serafino Tanganelli. Oltre alla visita del Museo, che conta numerosi attrezzi agricoli e oggetti d'uso quotidiano nella vita rurale, sarà accessibile anche il percorso visita fino all'osservatorio faunistico. 15, 16, 17 e 22,23,24,25 Aprile Orario apertura: 14:00 - 18:00 - 22 Aprile "Carri e Calici" - Una giornata completamente dedicata all'agricoltura e al buongusto. In aggiunta alle precedenti iniziative, sarà possibile salire a bordo di un carro agricolo per una breve escursione nei terreni limitrofi. Il tutto sarà arricchito da una degustazione, in collaborazione con il Bio-Distretto del Montalbano, di vino biodinamico locale delle aziende agricole Poggio Secco, Podere Fornace Prima e Il Giardino. I vini saranno presentati da un sommelier, che spiegherà abbinamenti e caratteristiche dei prodotti. Ad allietare i palati non solo buon vino ma anche assaggi di formaggi, prodotti in loco da "La Dispensa" di Lamporecchio. Orario degustazione: 16:00 - 19:00 è gradita la prenotazione Museo della Civiltà Contadina Casa Dei Via Traversa di Brugnana, 100 - Larciano (PT) associazionecasadei@gmail.com 3357789139-40 FB: @MuseoCasaDei

