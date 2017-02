Carnevale al Teatro La Fonte con "Di nuovo d'Artagnan"

Teatro LA FONTE via Roma, 368- Bagno a Ripoli ATAF 23, 8 ( Sorgane) + LINEA 24 ( La Fonte) Ampio parcheggio gratuito info/preno/ prevendita tel. 055-418084; 3475572347 centroteatro@alice.it Facebook: Amici del CTI www.centroteatro.it Ingresso: intero - 10 euro; ridotto - 8 euro * Gli spettatori che indosseranno i costumi dell'epoca barocca avranno l'ingresso gratuito allo spettacolo. Il noleggio dei costumi convenzionato tel.3492612114 Il Centro di Teatro Internazionale prosegue 22-ma stagione "COME AMORE", patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli, con il classico della letteratura francese 24 febbraio ore 21.00 ( ingresso ridotto per i soci COOP) 25 febbraio ore 21.00 ( dalle 20.00 apericena su prenotazione entro il 24/02) 26 febbraio ore 16.00 Prima:"DI NUOVO D'ARTAGNAN" commedia teatrale tratta dal romanzo "I tre moschettieri" di A.Dumas Anno di produzione: 2016 Riduzione, adattamento e regia di Olga Melnik Allestimento scenografico del gruppo Interpreti: Gianluca D'Indico, Romana Rocchino, Leonardo Becucci/Davide Papi, Stefano Montefalchi, Samuele Batistoni, Ilaria Mulinacci, Francesca Catarzi, Vera Striganova, Vasco Bonechi, Ciro Bencivenga Luci: Samuele Batistoni Durata dello spettacolo: 1ora 15 min in un atto Un vivace mosaico di brevi ed intense scene retrospettive forma una divertente commedia ambientata nella sontuosa capitale di Luigi XIII di Francia, dove il giovane ed entusiasta D'Artagnan, spinto dall'amore per la bella Costanza e dall'aspirazione di diventare un nobile moschettiere, si getta nel vortice della vita, viene però risucchiato dagli intrighi di palazzo diventando così, come tanti altri, uno strumento in mano ai potenti mosso per assecondarne i capricci. Egli rivive, in un solo istante, tutte le tappe del percorso che lo hanno condotto al successo: l'arrivo a Parigi, la scoperta dell'amore, l'incontro con i moschettieri ed il sodalizio con essi, il tradimento e le eroiche imprese, ma nello stesso momento in cui tocca la gloria si palesa in lui la consapevolezza del proprio fallimento umano. Uno sguardo mordente ed ironico sul mito dei moschettieri, raccontato con un linguaggio moderno e dinamico, smaschera la figura degli eroi tradizionali, per mostrarci quattro uomini ispirati dai valori del coraggio e dell'onore, uomini che altro non sono se non pedine di un gioco di potere molto più grande di loro. Menu dell'apericena del 25 febbraio: Lasagne al forno Penne alla matriciana Risotto ai carciofi Dolci di carnevale Acqua/Vino/Spumante Il costo della serata con l'apericena e' 16 euro ( adulti), 10 Euro ( bambini fino 12 anni) Siete benvenuti!