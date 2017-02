Carnevale Riciclone a Sesto Fiorentino (per grandi e piccini!)

Domenica 12 Febbraio non perderti la festa di Carnevale per grandi e piccini all'insegna del riciclo, della musica e del divertimento! Alla fine anche una ricca premiazione delle migliori maschere (di bambini e adulti) in stile "FO-DA-ME". Vi vogliamo tutti vestiti in maschera, anche quelle last minute fatte in casa vanno benissimo! Merenda per tutti, guardaroba a disposizione, musica dal vivo con la band pop/rock Dottor Jekill per il divertimento di tutta la famiglia e tante altre sorprese che qui non vi possiamo svelare... Il tutto contribuendo, con una vostra donazione, alle spese legali che il Comitato Mamme No Inceneritore ONLUS si trova ad affrontare in Consiglio di Stato per il ricorso contro l'inceneritore di Firenze (...tanto #unvisifafare!) e al TAR Lazio contro l'art.35 dello Sblocca Italia, affinchè nel nostro Paese non vengano più costruiti nuovi inceneritori! Oltre a salvare l'ambiente che ci circonda, aiuterai anche la nostra ONLUS a portare avanti le campagne di sensibilizzazione in difesa dell'ambiente e per una diversa gestione, e più virtuosa, del ciclo dei rifiuti (o come a noi piace chiamarli: risorse). #viaspettiamomascherati!