Le culture e le tradizioni di ogni parte del mondo si uniscono nel Carnevale multiculturale di San Donato. Appuntamento da non perdere sabato prossimo a Novoli, quando tutto il quartiere verrà invaso dai suoni e dai colori di un Carnevale tutto da vivere e da scoprire.

Il pomeriggio si aprirà alle 15:00 col complesso bandistico dell’associazione Musicale Fiorentina, che suonerà sulla scalinata del parco San Donato (ingresso da via di Novoli). Poi, via con la partenza del corteo mascherato che attraverserà tutto il quartiere nato a ridosso del parco per poi concludersi nel centro commerciale all’angolo tra via Forlanini e via di Novoli.

A rappresentare l’Italia, in testa al corteo, ci saranno gli studenti della primaria Mameli e della secondaria di secondo grado Sassetti-Peruzzi. Spazio poi alle associazioni brasiliane, colombiane, cinesi, georgiane, peruviane, filippine e molte altre ancora. Alle 16,30, infine, tutti a ballare in piazza San Donato.

Un carnevale dai colori della pace, per celebrare la diversità delle culture e dei popoli.

L’evento, che ha la collaborazione del Quartiere 5, si svolge grazie al contributo di Immobiliare Novoli, 100 Montaditos, Baiana agenzia di viaggi e Fratellanza Militare. Tra le associazioni protagoniste, la Casa do Brasile em Florença, l’associazione Imprenditori Cinese e l’associazione Gioventù per i diritti umani