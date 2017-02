Una tradizione secolare quella del Carnevale a Borgo San Lorenzo che da anni porta in piazza nel periodo che precede la Quaresima, carri, trenini, barchette su cui bambini, ma non solo, possono vivere in maschera l'atmosfera di carnevale. Concerti, bande, spettacoli, truccabimbi fanno da contorno nelle quattro domeniche che precedono il martedì grasso, ultima uscita dei carri. Una manifestazione molto sentita negli anni 60-80 del secolo scorso e che dopo un periodo di calo sta nuovamente crescendo grazie all'impegno del Comitato Carnevale.