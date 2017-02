Carnevale dei bambini: coriandoli, mercatini e divertimento in piazza Ognissanti

Coriandoli, mascherine, stelle filanti ma anche musici e sbandieratori. Il Carnevale saluta sabato prossimo Firenze con una festa per rendere i bambini protagonisti e lasciarli liberi di esprimersi.

É il "Carnevale dei bambini" che, giunto alla sua decima edizione, sabato prossimo (con inizio alle 14.30) tornerà al tradizionale appuntamento in piazza Ognissanti.

Sabato un trenino elettrico porterà i passeggeri a bordo di una gita panoramica sul lungarno Vespucci, mentre in piazza i partecipanti verranno accolti da animatori, trucca-bimbi, gonfiabili e tanta musica, oltre a banchetti con golosità di ogni tipo, come ad esempio zucchero filato, brigidini e croccante. In occasione di questo decimo anniversario, l'Associazione Borgognissanti, con la collaborazione degli sbandieratori, musici e 'piromanti' della Signoria, farà rivivere in piazza tradizioni antiche e moderne in un nuovo Rinascimento carnevalesco.

All’iniziativa di sabato prenderanno inoltre parte 'mascherine' provenienti dai vari consolati onorari presenti nella nostra città. La maschera di Stenterello, presente in piazza per tutta la giornata, verrà bruciata nel rogo che alle 18.30 concluderà la giornata di festa. Questa maschera ha ormai una lunga storia: fu ideata nel XVIII secolo dall'attore fiorentino Luigi Del Buono (1751-1832), creatore di brillanti commedie popolari rappresentate al Teatro del Cocomero, attualmente Teatro Niccolini.

In caso di pioggia il Carnevale è annullato.