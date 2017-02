Carnevale 2017 ai Nidiaci

Sabato 25 febbraio partecipiamo ufficialmente per la prima volta al Carnevale di Borgo Ognissanti, appuntamento alle 14 in Piazza Ognissanti. Domenica 26 partecipiamo a Carmine in fiera, dalle 8 alle 20, in Piazza Del Carmine. Noi Amici del Nidiaci parteciperemo con uno stand dove esporremo le cose che i soci vorranno donare: con il ricavato vorremmo acquistare materiali per l'orto dei bambini all'interno del giardino. (dalle 15, laboratori gratuiti con Francesca del 'badabada') Durante la giornata ci sarà anche animazione per i bambini e costruiremo delle maschere con i bambini oltre alle bolle di sapone giganti. Martedi 28, partiremo da Via della Chiesa alle 16:30 per la consueta sfilata nidiaca nel rione assieme agli amici del Progetto Ponterosso. Ci ritroviamo li dopo scuola tutti mascherati al fine di raggiungere tutti insieme il nostro giardino Nidiaci-Ardiglione e presso il Centro Giovani Nidiaci, festeggeremo la fine del Carnevale con ricca merenda. Se tutti portiamo qualcosa non mancherà nulla! Amici del Nidiaci in Oltrarno http://www.nidiaci.com tel. 349-1575238

