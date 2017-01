Cappella Brancacci e Santo Spirito: ecco quando visitarle

I Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E – in collaborazione con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno – presentano un nuovo ciclo di appuntamenti alla scoperta della Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, della Fondazione Romano e della basilica di Santo Spirito.

La proposta scaturisce dalla volontà di favorire la conoscenza di due pregevoli tesori d’Oltrarno, ovvero il complesso agostiniano di Santo Spirito e il complesso carmelitano di Santa Maria del Carmine: le visite consentiranno così di apprezzare grandi capolavori del Rinascimento ma anche di intessere una riflessione più ampia sulla storia della città, nel cui impianto urbanistico i conventi religiosi hanno giocato un ruolo determinante.

Il ciclo prevede una prima visita alla Cappella Brancacci, i cui affreschi con le storie di San Pietro – opera di Masolino, di Masaccio e di Filippino Lippi – sono a buon titolo noti in tutto il mondo: sarà quindi possibile leggere le diverse scene, coglierne i tratti salienti dal punto di vista storico-artistico, comprendere le ragioni del ciclo e della committenza, nel quadro dell’evoluzione architettonica e artistica della basilica e del convento.

Seguirà poi la visita del complesso di Santo Spirito, grazie alla quale sarà possibile ammirare la raffinata collezione dell’antiquario Salvatore Romano – donata alla città di Firenze e custodita nell’antico cenacolo del convento agostiniano – e l’annessa basilica, patrimonio del fondo Edifici di Culto e scrigno a sua volta di preziose opere: un esempio per tutti, il Crocifisso di Michelangelo Buonarroti.

Questo il calendario degli appuntamenti:



Sabato 28 gennaio h10.00 Cappella Brancacci e h11.30 Santo Spirito

Sabato 11 febbraio h10.00 Cappella Brancacci e h11.30 Santo Spirito

Sabato 25 febbraio h10.00 Cappella Brancacci e h11.30 Santo Spirito

Sabato 11 marzo h10.00 Cappella Brancacci e h11.30 Santo Spirito

Sabato 25 marzo h10.00 Cappella Brancacci e h11.30 Santo Spirito

I costi per partecipare a entrambe le visite nella stessa giornata sono: Adulti: €11,00 (residenti città metropolitana) – €15,00 (non residenti città metropolitana) Giovani 18-25 anni: €9,00 (residenti città metropolitana) – €13,00 (non residenti città metropolitana)

Minori di 18 anni: €4,00 (residenti città metropolitana), €8,00 (non residenti città metropolitana)

Per chi, invece, desiderasse partecipare alla visita guidata della sola Cappella Brancacci o della sola Fondazione Romano con Santo Spirito: Adulti: €9,00 (residenti città metropolitana) – €11,00 (non residenti città metropolitana) Giovani 18-25 anni: €7,00 (residenti città metropolitana) – €9,00 (non residenti città metropolitana) Minori di 18 anni: €2,00 (residenti città metropolitana), €4,00 (non residenti città metropolitana). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055-2768224 055-2768558