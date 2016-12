Capodanno NoInceneritori, una festa per i più piccoli

Quest'anno le "Mamme" vi portano in "disco"! Festeggiamo insieme per un futuro senza inceneritori e a rifiuti zero. Tutta la sera buffet (in piedi) musica, balli, animazione e area bimbi. I fondi raccolti serviranno a finanziare tutte le iniziative utili a garantirsi un futuro senza inceneritori. Tra queste, in particolare, ci sono le importanti spese legali da affrontare: l'appello in Consiglio di Stato per l'Inceneritore di Firenze e il ricorso al TAR del Lazio contro l'articolo 35 dello Sblocca Italia per stoppare altri 8 progetti di inceneritori in tutta Italia (tra cui quello di Firenze).

Per prenotazioni: Compila il form online + email a: mammenoinceneritore@gmail.com + Manca un WhatApp al: 370 312 62 23 Restate aggiornati per maggiori dettagli!