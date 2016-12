Fine anno a teatro con The Harlem Voices

Da Harlem al Chianti, San Casciano brinda al nuovo anno con un omaggio alla musica nera. Sabato 31 dicembre dalle ore 22 il Teatro Niccolini festeggerà la sera di San Silvestro sulle note della formazione newyorkese The Harlem Voices, guidata dal cantante e attore Eric Turner. Un gruppo che col suo ritmo e la sua musicalità arricchisce il gospel con sfumature r'n'b, soul e funky e che crea coreografie ad effetto. "Invitiamo a trascorrere l'ultima sera dell'anno nel nostro bel teatro - commenta l'assessore alla Cultura Chiara Molducci - un'occasione culturale di grande respiro, assistere ad un concerto del The Harlem Voices è un piacere anche per gli occhi oltre che per le orecchie".

Nel corso della serata le famiglie potranno usufruire del servizio di babysitting nello spazio della biblioteca comunale attiguo al teatro con il laboratorio creativo a cura del Teatro dei Passi. Nel ricco programma elaborato dall'attrice Tiziana Giuliani l'intrattenimento a misura di bambino comprende letture di fiabe, disegni, visione di film a tema. Ai bambini si richiede di portare un cuscino e una copertina. Costo del servizio € 10,00 a bambino. Il servizio si effettua su prenotazione. Info: tel. 055 8256388.