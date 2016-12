Capodanno 2017 all’Omnia Center

È già partito il conto alla rovescia in attesa della festa più gettonata dell'anno, il 31 dicembre. Quest'anno l'Omnia Center di Prato offre una serata tutta all'insegna del divertimento per accompagnare il pubblico fino alle prime ore del 2017. Si parte subito dopo cena, alle 22.30, con uno spettacolo di grande cabaret alla presenza, di Gabri Gabra, da settembre 2009 il rapper della trasmissione Colorado Cafè, su Italia 1. E dopo le risate a crepapelle arriva la musica. Dalla 24 si festeggia l'arrivo del nuovo anno con il dj set che fino a tarda notte farà divertire gli ospiti: tutto rigorosamente a ingresso gratuito. Oltre ai due eventi in programma, l'Omnia Center offre molto di più. La maggior parte delle attività ospitate all'interno del Centro di via delle Pleiadi saranno aperte al pubblico dando così l'occasione a tutti i clienti di usufruire di molteplici servizi. Sarà possibile cenare in uno dei tanti ristoranti presenti, potendo scegliere tra ristoranti classici o tipici , fast-food oppure locali orientali , sbizzarrendosi tra menù di pesce, carne alla griglia, hamburger o sushi e come dessert scegliere uno dei tanti gusti proposti dalla gelateria. Inoltre, in attesa dello spettacolo si potrà giocare a bowling, pattinare sul ghiaccio o guardare un film in una delle 14 sale del multiplex . E per i bambini è a disposizione l'area gonfiabili, dove potranno scatenarsi giocando e saltando fino a tarda notte.