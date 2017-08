Nei musei fiorentini tornano i campus estivi per i più piccoli

Dopo il successo degli anni passati, anche per l’estate 2017 i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E propongono alle famiglie tre settimane di campi estivi nei musei, con la finalità di offrire ai bambini in vacanza l’occasione di stare bene con le arti e di familiarizzare con la storia della città.

L’obiettivo è infatti proprio quello di coinvolgere i più piccoli in un’esperienza artistica totale, in grado di fornire nuovi spunti sul proprio modo di intendere il tempo libero, di rapportarsi con la creatività, di costruire la propria identità: in breve, di perseguire il proprio benessere.

4-8 settembre: Il contemporaneo fra arte e performance

Il campus si svolgerà presso Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, luogo di residenze e di eventi artistici contemporanei: ecco perché, pur nell’intreccio con la storia delle Murate, i bambini saranno coinvolti in un workshop d’autore fra le arti performative del nostro tempo.

In particolare, protagonista sarà il teatro, che diventerà lo strumento per appropriarsi di se stessi, esercitarsi con l’espressione di sé – verbale, mimica e corporea – e approfondire la relazione e la condivisione con gli altri. Il campus si svolgerà presso Le Murate.

11-14 settembre: Alla scoperta dei musei della città

Il campus consentirà ai bambini di conoscere le bellezze – e i segreti – dei musei cittadini: si partirà con Palazzo Vecchio, cuore di Firenze, per poi esplorare gli spazi monumentali di Santa Maria Novella, lasciarsi rapire dalle raffinate collezioni del Museo Stefano Bardini, viaggiare nel tempo fra le sale del Museo Novecento e fermarsi incantati nella Cappella Brancacci, tesoro del Rinascimento.

Una settimana di esplorazioni e di atelier per portarsi a casa una propria idea sull’arte e tutto l’orgoglio di appartenere a questa città. Il campus si svolgerà presso il Museo di Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini e Cappella Brancacci.