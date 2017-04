Campionato di Puzzles Ravensburger da Dreoni

2 sfide possibili: Gara a Coppie - 100 pezzi e Gara a Coppie - 300 pezzi In palio ci sono giochi da tavolo e puzzles Ravenburger, sono previsti gadget omaggio per tutti i partecipanti. L'iscrizione è gratuita ed è consigliata la prenotazione (tramite mail info@dreoni.it o pagina facebook di Dreoni Giocattoli) I partecipanti si iscrivono a coppie, preferibilmente bambino+adulto, e si sfidano a una gara a tempo per la realizzazione del puzzle scelto. Il tempo di realizzazione di ciascuna sfida sarà registrato tramite timer e verrà segnato sul tabellone Campionato Ravensburger. Le coppie potranno partecipare ad entrambe le gare proposte, è valido un solo tentativo per gara. Alla fine della giornata/torneo verranno stilate le classifiche ed eletti i vincitori. Saranno assegnati tre premi per ogni gara e premiate le migliori sei coppie. Per le coppie che hanno partecipato a entrambe le gare proposte farà fede la prestazione migliore.