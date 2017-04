"Campi è Fiera", la fiera del bello a Campi Bisenzio

Sarà una grande manifestazione fieristica rivolta in primo luogo alle imprese del territorio: una grande vetrina per presentarsi e proporsi ai visitatori. All'avvio giovedì 6 aprile nel centro di Campi Bisenzio la seconda edizione di "Campi è Fiera", la "fiera del bello", fino a domenica 9 aprile.

Molte le aree espositive sparse nel cuore di Campi. Piazza Fra Ristoro sarà a tema agroalimentare, con tipicità gastronomiche delle varie regioni d'Italia ed attrezzature e utensili per la cucina. Sarà fiorita invece Piazza Matteotti, a tema agricoltura e florovivaismo. In Piazza Gramsci avremo poi il centro espositivo di auto e veicoli commerciali, e il parco giochi per bambini con le giostre. Al Parco della Rocca l'area Expo, con il padiglione commerciale con prodotti e servizi delle imprese del territorio e uno spazio istituzionale.