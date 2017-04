Campi di Birra

Dal 28 al 30 Aprile a Campi Bisenzio il il primo festival dedicato alle Italian Grape Ales & Dintorni IL FESTIVAL "Enotria", la terra del vino. Così gli antichi Greci chiamavano l'Italia, da dove facevano arrivare fino ad Olimpia il vino da offrire ai vincitori dei Giochi Olimpici. Una terra con la vigna e il vino iscrtitti nel proprio DNA, dunque, un "patrimonio genetico" che non poteva essere ignorato dalla combattiva pattuglia dei mastri birrai artigianali italiani, considerati fra i più capaci e fantasiosi al mondo. Non sono stati loro i primi a giocare con l'uva, usandone i chicchi, il mosto o la sapa: il "gioco" lo hanno inizato i belgi e gli americani, ma gli italiani lo hanno fatto "di più", e "meglio". Così bene, che a partire dal 2015 lo stile Italian Grape Ale (IGA), ha avuto la sua consacrazione e il suo riconoscimento ufficiali, comparendo nelle pagine dello Style Guidelines, la vera e propria "bibbia" della birra pubblicata e aggiornata ogni anno dall'americana BJCP. Uno stile emergente, perfettamente in linea con la ruspante giovinezza del movimento brassicolo italiano, dai limiti e dalle caratteristiche volutamemnte elastici. Le birre che appartengono a questo stile possono usare l'uva sotto forma di frutto o di mosto; le caratteristiche aromatiche delle uve impiegate di volta in volta devono essere perfettamente riconoscibili, ma senza prevaricare gli altri aromi; anche il colore della birra e il suo grado alcolico possono variare di volta in volta. Un mondo (birraio) nuovo, quindi, in continua espansione, che sulle orme dei primi esperimentatori ha visto popolarsi di numerosissime ed interessanti sperimentazioni, favorite dalla enorme ricchezza e varietà del patrimonio ampelografico italiano. Birre nelle quali compaiono in percentuale mosti di uve Vermentino, Freisa, Timorasso, Croatina, Cortese di Gavi, Fortana, Barbera, Aleatico, Verdicchio, Sangiovese, Aglianico, Moscato; birre nelle quali la sapa (di Cannonau, di Nasco, di Malvasia di Bosa, di Vermentino di Cagliari) lascia la propria inconfondibile impronta; birre che si arricchiscono dal passaggio sulle vinacce di moscati e barbere... Di tutto ciò questo festival. Dal 28 al 30 Aprile la meravigliosa Villa Montalvo a Campi Bisenzio (FI) ospiterà la prima edizione del festival. Il primo giorno è una serata speciale dedicata ai pub tra i più famosi del panorama birraio toscano con le loro selezioni: Archea e Diorama di Firenze, Sete Pub di Montevarchi, Struttura Birra di Prato e TNT di Buonconvento (SI) per LA NOTTE DEI PUB. Sabato e domenica protagonisti i mastrobirrai con le loro produzioni: Birra Amiata (Arcidosso - GR) Birrificio Artigianale Barley (Maracalagonis - CA) Birrificio Birranova (Triggianello - BA) Birrificio Brùton (San Cassiano di Moriano - LU) Ca' del Brado (Rastignano - BO) Canediguerra (Alessandria) Birra dell'Elba (Portoferraio - LI) Birrificio dell' Eremo (Assisi - PG) Birrificio Italiano (Lurago Marinone - CO) Birrificio l'Olmaia (Montepulciano - SI) Birrificio Montegioco (Montegioco - AL) Sagrin (Calamandrana - AT) Birrificio Sorrento (Massa Lubrense - NA) Birra Toccalmatto (Fidenza - PR) Cantillon & BFM Corner COME FUNZIONA L'ingresso è libero. Si accede all'offerta di birre solo acquistando l'apposito bicchiere (4 €) e i gettoni (1 € l'uno). Insieme a questi viene fornita una guida dettagliata delle birre e dei birrifici presenti, per orientarsi nella vasta offerta di oltre 80 birre artigianali! INTRATTENIMENTI Oltre alla Musica che sarà protagonista con 5 concerti diluiti durante le giornate, uno spazio per i più piccoli e un angolo di degustazione Sigaro&Birra curato dagli Amici del Toscano STREET FOOD Variegata l'offerta gastronomica affidata a protagonisti che fanno della qualità il punto di forza: Menchetti per la pizza, il Porter dei Fiorentini con lampredotto e porchetta e Fatti di Fritto, friggitoria itinerante che propone sia le ricette tipiche della tradizione toscana sia delle rivisitazioni delle stesse. __________________________