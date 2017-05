Camminata filosofica al Giardino di Boboli

LA SCELTA - affrontiamo stereotipi, verità preconfezionate e pregiudizi per avviare nuovi metodi di ragionamento che ci consentano di affrontare la scelta. Come prendiamo le decisioni della nostra quotidianità? Quante azioni della nostra giornate che dovrebbero essere azioni volontarie sono diventate invece azioni involontarie? Quanto incide l'automatismo sulla qualità della nostra vita? Lo affrontiamo camminando sulle nostre ansie. Smontiamo il "già saputo" per aprirci a nuove scoperte. La camminata ha la durata di circa 2 ore. Passeggeremo nel Giardino di Boboli. Livello di difficoltà minimo. Portare con sé una tazza da té, uno zaino e abiti comodi. Conduttrice dell'esperienza ROBERTA CARUSO. Roberta Caruso, laureata in Scienze filosofiche presso l'Università di Bologna nel 2014, è oggi imprenditrice filosofica e CEO del progetto Home for Creativity, primo coliving in Calabria. Applica la filosofia alla vita quotidiana, trasformando la casa in una residenza condivisa in cui vivere, lavorare, creare e sentirsi parte di una comunità di idee e intenzioni. Ha avviato da qualche mese la pratica dello shake filosofico, scuote pregiudizi e verità preconfezionate per attivare nuove domande e metodi di ragionamento alternativi. Decostruisce certezze per avviare scoperte. Attraverso esercizi per il recupero della lentezza, passeggiate peripatetiche, cene per esercitare la facoltà di giudizio a tavola e altre attività in programma nella sua Home, lavora sulla dimensione dell'Altro, sul riconoscimento della differenza e sulle dinamiche che legano sofferenza e felicità. Ama il suo lavoro e lo considera una porta spalancata sull'humanitas. Il suo motto è eretico e riprende Giordano Bruno: "Non è la materia che crea il pensiero, ma è il pensiero che crea la materia".