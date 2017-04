"Camere da letto" al teatro Lumière

Il Teatro Lumière presenta il suo prossimo appuntamento: "Camere da Letto", con la Compagnia ArsAnte Ragazzi. Dal 21 al 23 aprile il palcoscenico si aprirà all'esilarante commedia di Alan Ayckbourn.

Le camere da letto sono protagoniste sotto ogni cielo e in ogni luogo: "...da una camera da letto si possono capire tante cose...". La problematica del matrimonio tra i giovani d'oggi giorno qui è sciorinata in abbondanza, ma senza alcuna petulante disquisizione sull'argomento, perché si possono dire le cose serie sorridendo. È la denuncia caustica del declino del sesso in 4 coppie su 4. Gli attempati coniugi Delia ed Ernest festeggiano ogni anno l'anniversario di matrimonio recandosi al solito ristorante che li fa mangiar male e li rapina sul conto; Nick, costretto a letto da un "colpo della strega" e quella "strega" della sua consorte Jan se ne va a una festa con sentimento e fantasia.; Malcom e Susan che decidono di inaugurare il loro nido d'amore con una festa, nel corso della quale il loro minuscolo letto viene sommerso dai cappotti degli ospiti. La quarta coppia formata da Trevor e Susannah, si inserisce ad incastro e scompiglia l'insidiosa tranquillità delle altre tre con visite e trilli telefonici notturni. "Non ti accorgevi che c'ero. Per questo ti ho lasciato. E non te ne sei accorto": niente è più devastante della logica quando si crede di potervi far rientrare la vita di chicchesia. "Camere da Letto" di Ayckbourn, insomma, è senz'altro una commedia divertente e di raffinata eleganza, quasi a voler dimostrare che non c'è bisogno di volgarità e doppi sensi per far ridere il pubblico.

Per informazioni e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì.