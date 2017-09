Stagione concertistica 2017 della Camera musicale fiorentina

Venerdì 8 settembre nella chiesa dei Fratelli in via della Vigna Vecchia Daniela Novaretto al pianoforte reinterpreta i brani più famosi del genio texano nel centenario della sua morte. Un appuntamento coinvolgente all’insegna del ritmo



Riprende quindi dopo la pausa estiva la nostra stagione concertistica con una serata speciale, dedicata ad uno dei più celebri compositori moderni :Joplin, the king of ragtime, nel centenario della morte”, concerto dedicato allo statunitense Scott Joplin, maestro del “ragtime”, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte.



Nato in Texas da una famiglia di origini umili (il padre, ex schiavo, lavorava come operaio e la madre come donna delle pulizie), Joplin raggiunse il successo grazie ad un talento straordinario. Divenne il re indiscusso del ragtime, il genere musicale dal ritmo binario sincopato che ha gettato le basi per la nascita del jazz, che lui fu il primo a definire. Morì prematuramente di sifilide a New York nel 1917, all’età di 49 anni. Celeberrima nella cultura popolare tra le sue composizioni “The Entertainer”, utilizzata come colonna sonora per il film “La stangata”.



Sarà la pianista Daniela Novaretto ad interpretare i brani più famosi di Joplin questo venerdì 8 settembre alla chiesa dei Fratelli in via della Vigna Vecchia, per una serata insolita e all’insegna del ritmo.



I biglietti per il concerto (7 euro intero, 5 euro ridotto), oltre agli abbonamenti per la stagione, sono acquistabili online attraverso il sito www.liveticket.it/cameramusicalefiorentina, di persona nei punti vendita Liveticket o da Dischi Fenice, in via Santa Reparata 8/B a Firenze, direttamente la sera dei concerti all’ingresso, oppure possono essere prenotati telefonando ai numeri 335 5262752 e 347 2273100 o scrivendo a info@cameramusicalefiorentina.com. Maggiori informazioni e il programma completo della stagione sul sito web www.cameramusicalefiorentina.com e sulla pagina Facebook Associazione Camera Musicale Fiorentina.

