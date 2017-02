Cambio della Guardia a Palazzo Vecchio

Rivivere un'antica pratica militare, risalente all'assedio del 1529 da parte delle truppe imperiali di Carlo V, il cambio della guardi a Palazzo Vecchio.

La cerimonia, accompagnata dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, si svolgerà sull'Arengario di Palazzo Vecchio il 5 febbraio, ogni ora, dalle 9 alle 13.

Il Gonfalone di Firenze o del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina è posizionato al centro dell’Arengario, due Militi armati sono posizionati ai lati dello stesso a Guardia del Simbolo Cittadino, il Capitano e un Ufficiale completano la Guardia.

Percorso del Corteo:

Andata: Ore 8:45 - 9:45 - 10:45 - 11:45 – 12 .45

da Piazzetta di Parte Guelfa, Via Pellicceria, Porta Rossa, Piazza del Mercato Nuovo, Via Calimala, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria, Arengario di Palazzo Vecchio.

Ritorno: Ore 9:10 - 10:10 - 11:10 - 12:10 – 13:10

dall’ Arengario di Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli, Porta Rossa, Piazza del Mercato Nuovo, Pellicceria, Piazzetta di Parte Guelfa.