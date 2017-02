Cambio della guardia a palazzo Vecchio

Torna l'appuntamento con il cambio di Guardia a Palazzo Vecchio domenica 12 febbraio. La storia di Firenze ci riporta sicuramente agli anni dell’Assedio del 1529/30, quando Carlo V volle riportare a Firenze la famiglia Medici assediando la città. Firenze aveva un proprio esercito cittadino e Palazzo Vecchio o della Signoria, sede cittadina dell’amministrazione e del potere, veniva protetta da un gruppo militare dell’Esercito della Repubblica Fiorentina: i Fanti di Palazzo, gruppo costituito appositamente per proteggere il “Palazzo” luogo del potere. L’Esercito della Repubblica Fiorentina era comunque composto da numerosi altri gruppi militari di diverse caratteristiche intrinseche, che all’occasione sostituivano gli stessi Fanti di Palazzo in questo loro importantissimo compito.

Programma

Il Gonfalone di Firenze o del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina è posizionato al centro dell’Arengario, due Militi armati sono posizionati ai lati dello stesso a Guardia del Simbolo Cittadino, il Capitano e un Ufficiale completano la Guardia.

Orario: 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00- 13.00

Partenza e Percorso del Corteo della Repubblica Fiorentina da Piazzetta di Parte Guelfa.

ANDATA - Ore 8:45 - 9:45 - 10:45 - 11:45 – 12.45 - da Piazzetta di Parte Guelfa, Via Pellicceria, Porta Rossa, Piazza del Mercato Nuovo, Via Calimala, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria, Arengario di Palazzo Vecchio.

RITORNO - Ore 9:10 - 10:10 - 11:10 - 12:10 – 13.10 - dall’ Arengario di Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli, Porta Rossa, Piazza del Mercato Nuovo, Pellicceria, Piazzetta di Parte Guelfa.