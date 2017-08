Calici di stelle 2017, la grande festa dedicata al vino e all’osservazione delle comete

Fino al 10 agosto torna la grande festa del vino estiva dedicata al fenomeno delle stelle cadenti. Ecco gli appuntamenti da non perdere in Toscana, dove gustare un bel bicchiere di vino e osservare il cielo attraverso i telescopi.

Montespertoli (FI) – 10 agosto. Musica e gusto, sensazioni a confronto

La manifestazione, programmata nella storica Piazza Machiavelli, prevede la degustazione di prodotti tipici locali abbinati ai vini di Montespertoli. Per tutta la serata è previsto un intrattenimento musicale che sarà abbinato alle degustazioni che vedranno le tematiche sensoriale connesse con l'ascolto della musica. Durante la serata sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dedicato al noto tenore di Montespertoli Amedeo Bassi, in Piazza Machiavelli 13, sede dell'Ufficio Informazioni Turistiche. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

INFO: tel. Ufficio cultura via Sonnino 1, tel 0571600250 – cultura@comune.montespertoli.fi.it – www.comune.montespertoli.fi.it

Empoli (FI) - 1 agosto. Empolissima by Night

La manifestazione torna con Empolissima By Night, con degustazioni di vini e spettacoli in via Farinata degli Uberti, dalle 19 a mezzanotte.

INFO: TEL. 3356090008 - empoli@fisar.com

Vinci (FI) – 5 e 10 agosto – Brindisi nel giardino di Leonardo

Si inizia sabato 5 agosto con la presentazione di Calici di Stelle presso il parco”La collina dell'arte e il giardino di Leonardo” in via Belvedere con brindisi nel 'Jardino, ospiti dell'associazione Acquaria, incompagnia del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese e dalla rappresentazione teatrale della Compagnia Marvesio, per degustare i vini prodotti dalle cantine associate al Consorzio delle Colline di Vinci.

Giovedì 10 agosto, dalle ore 19:00 e fino alle ore 24:00, appuntamento nel borgo di Vinci con 6 punti degustazione vini. Una passeggiata gustosa attraverso un percorso che parte con i Bianchi IGT Toscana per poi passare ai vini giovani Rossi IGT fino ai più strutturati Chianti Docg, anche nelle versioni Montalbano e Riserva, posizionati intorno al Castello. Con l'acquisto del calice serigrafato si potranno degustare più di trenta vini rappresentativi delle diverse zone agricole di Vinci, così come evidenziati dagli studi di zonazione viticola del territorio fatti nel 2002/2003.

Il costo per l'acquisto di un calice è di 8 euro per 6 assaggi a scelta; si riceverà anche una scheda delle aziende associate al Consorzio con la quale si potrà avere uno sconto del 10% sugli acquisti fatti direttamente in fattoria e l'accesso gratuito ai punti di osservazione del Gruppo Astrofili di Montelupo e il passaggio in navetta fino alla Villa del Ferrale.

Il tour guidato di degustazione è un percorso accompagnato da un sommelier specializzato sui vini del territorio ed esperto conoscitore delle aziende locali, con inizio alle ore 19:30 e della durata di circa 30 minuti. Le prenotazioni sono possibili presso I tavoli tematici, al banco dei calici o direttamente tramite mail: calicidistelleavinci@gmail.com. Per l'occasione sarà aperta gratuitamente la sezione del Museo Leonardiano all'interno del Castello dei Conti Guidi.

Nella notte delle stelle non poteva mancare la collaborazione del Gruppo Astrofili di Montelupo che accompagneranno in un viaggio alla scoperta delle stelle cadenti delle Perseiadi. Maura Tombelli, vincitrice del premio Meteorite d'oro 2007 per il numero maggiore di asterodidi scoperte (attualmente 198) guiderà alla scoperta della volta celeste rispondendo alle domande dei curiosi. L'accesso ai punti di osservazione prevede il pagamento di un contributo di 1 euro, ma sarà gratuito per i portatori di calici e per i minori solo se accompagnati. L'ooservazione del cielo sarà possibile anche dalle colline attorno alla Villa del Ferrale (con servizio navetta) ma in questo caso si consiglia la prenotazione tramite il sito internet del Consorzio.

La serata sarà arricchita dalla presenza di più stand astronomici allestiti dall'enoteca Borgo Allegro con piatti tipici di pesce povero alla toscana, dalla Pro Loco di Vinci, dalla condotta Slow Food di Empoli e da altre specialisti della qualità del cibo che serviranno pioatti di trippa, insalata di farro della garfagnana, pappa al pomodoro, affettati toscani e altro. Musica dal vivo con la jazz band di Filippo Blues Boy Barontini. INFO: tel 3403929522 – calicidistelleavinci@gmail.com – info@collinedivinci.com – www.collinedivinci.com – Ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571933285 – ufficioturistico@comune.vinci.fi.it

Suvereto (LI) – 10 agosto. Solidarietà con Matelica

La manifestazione si sviluppa in un percorso enogastronomico per le vie del centro storico. Saranno allestiti banchi d'assaggio con i vini dei produttori di Suvereto e del Consorzio della Doc Val di Cornia. Nell'occasione sarà dedicato uno spazio ai vini del Comune di Matelica (Città del Vino colpita dal terremoto nel 2016). Saranno in degustazione i vini dei produttori dell'Associazione Verdicchio di Matelica, con degustazione curata dai sommelier della Fisar Costa Etrusca, e uno spazio promozionale sarà dedicato al territorio di Matelica, ai suoi prodotti, alle sue prerogative turistiche. Dalle ore 19:00 alle ore 24:00, nel centro storico.

INFO: tel. 0565829923 – 3401872019 – Ufficio informazioni turistiche tel. 0565829304 – f.battistini@comune.suvereto.li.it

Campiglia Marittima (LI) – 10 agosto. Oltre Giove e Saturno!

Nella suggestiva cornice delle piazze e dei vicoli del borgo medievale, con la guida degli esperti sommelier della Fisar, si articolerà un itinerario tra i profumi e i sapori dei più pregiati vini della Val di Cornia e dei suoi prodotti tipici: salumi, ortaggi, schiaccia campigliese. Intrattenimento e musica live in piazza. Possibilità di visite al ricco patrimonio culturale e artistico: Palazzo Pretorio, Rocca, Museo d'Arte Sacra, Museo Mineralogico, Centro Civico Mannelli. Osservazione delle stelle e dei pianeti con il telescopio a cura dell'Associazione Astrofili di Piombono. “Il cielo d'Estate: Giove, Saturno e oltre!” con l'intervento di Ruggero Stanga, del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Firenze. Dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

INFO: tel. 0565837201 – 0565839334/204 – p-volpini@comune.campigliamarittima.li.it – www.comune.campigliamarittima.li.it

Massa Marittima (GR) – 10 agosto. Il Monteregio in vetrina

La notte del 10 agosto sarà scenario, complice la magnifica cornice del centro storico di Massa Marittima, della degustazione delle migliori etichette della Doc Monteregio di Massa Marittima e Igt Toscana. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

INFO: info@stradavino.it – www.stradavino.it

Poggibonsi (SI) – 10 agosto. Invito al Cassero della Fortezza

Degustazioni di vini e prodotti tipici locali accompagnate da intrattenimento musicale e dall'osservazione astronomica del cielo notturno, in Piazza d'Armi del Cassero della Fortezza Medicea, dalle ore 21:30 in poi. INFO: tel. 0577986265 – turismo@comune.poggibonsi.si.it – www.comune.poggibonsi.it

Montepulciano (SI) – 10 e 11 agosto. Il Rinascimento in forma di vino

Calici di Stelle a Montepulciano è la notte più lunga dell'estate. Il 10 agosto, infatti, nella cornice unica del centro storico rinascimentale di Montepulciano, torna questo evento con i suoi due indiscussi protagonisti: il Vino Nobile di Montepulciano Docg e il Rosso di Montepulciano Doc. Concerti di musica dal vivo lungo le vie del paese e, in Piazza Grande, la grande cena delle 8 Contrade del Bravìo delle Botti; spettacolo del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, mercatino delle arti e dell'antiquariato in Via Ricci e tante altre iniziative allieteranno la notte di San Lorenzo.

Calici di Stelle continuerà poi l'11 agosto nella frazione di Valiano di Montepulciano. Calici di Stelle è il più importante evento di degustazione itinerante aperto a tutti, organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. Dalle ore 16:00 alle ore 01:30. INFO: tel. 0578717484 – ufficio@stradavinonobile.it – www.calicidistellemontepulciano.it

Castellina in Chianti (SI) – 10 e 11 agosto. Alle porte del Chianti Classico

Mercatini artigiani a partire dalla mattina e nel tardo pomeriggio musica itinerante e punti di somministrazione di cibi, bevande e vini Chianti Classico Docg; apertura notturna del Museo Archeologico e osservazione guidata del cielo notturno e delle stelle cadenti. Dalle ore 9:00 alle ore 24:00 nel centro storico del paese chiantigiano.

INFO: tel. 0577741392 – 0577742338 – ufficioturistico@comune.castellina.si.it – www.comune.castellina.si.it

Terricciola (PI) – 5 agosto. Jazz nel borgo etrusco

Suggestiva serata nell'antico borgo di origine etrusca, con degustazione di vini locali e della provincia di Pisa, e di prodotti tipici della zona, accompagnati da musica jazz e dalla magia della notte di San Lorenzo. Dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

INFO tel. 0587656540 – info@comune.terricciola.pi.it – www.comune.terricciola.pi.it

Castenuovo Berardenga (SI) – 10 e 11 agosto. Due giorni di festa in Terra Berardenga

Anche quest'anno Castelnuovo Berardenga raddoppia l'appuntamento per la notte di San Lorenzo; per due giorni il centro storico del paese accoglie centinaia di appassionati di vino per il brindisi più atteso dell'estate. La festa si apre giovedì 10 agosto con la CENA IN TERRA BERARDENGA, una cena raffinata realizzata in collaborazione con i ristoranti locali e l'Associazione Classico Berardenga. Venerdì 11 agosto l'appuntamento è con “Calici di Stelle” dove saranno presenti le migliori aziende agricole, con la degustazione di vini e prodotti tipici, insieme a musica, spettacoli e arte, che uniscono il buon bere alla magia del territorio sotto le stelle. Un'occasione unica per vivere il centro storico, il parco della Villa Chigi e la Torre dell'Orologio aperta in notturna, in un cliam di festa da trascorrere insieme ad un ottimo calici di vino. Dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Info: ufficio turistico tel. 0577351337 – ufficio.turistico@comune.castelnuovo.si.it – www.comune.castelnuovo.si.it

Carmignano (PO) – 5/6 agosto, 9/10 agosto. Quattro notti magiche sulla Rocca

Lo scenario, i giardini di olivi della Rocca, è lo stesso collaudato e premiato. Ma i giorni si allungano: il 5 e 6 e il 9 e 10 agosto. La Pro Loco organizza quattro notti magiche a guardare le stelle e a sorseggiare in calici di cristallo i blasonati vini del territorio, accompagnati da stuzzichini, formaggi, gelati, biscotti e piatti freschi preparati dai ristoratori del posto. E con i vini, telescopi al cielo e astrofili a spiegar le stelle, laboratori per bambini e suggestioni artistiche. La scelta musicale punterà anche quest'anno su jazz e swing. Ingresso 2 Euro, bambini gratis. Vini e consumazioni a pagamento. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00, presso la Rocca di Carmignano.

INFO: tel. 0558712468 - info@carmignanodivino.prato.it – www.carmignanodivino.prato.it

Siena – 10 agosto. Dal “Cantiere della Maestà” alla terrazza su Siena, passando per palazzo Sansedoni

Giovedì 10 agosto Siena torna a celebrare la notte di san Lorenzo con Calici di Stelle che si svolgerà in alcune location più suggestive della città: il Museo Civico e la Torre del Mangia in Palazzo Pubblico, Palazzo Sansedoni sede della Fondazione Monte dei Paschi, e nella Terrazza su Siena nei giardini in San Domenico della Società Camporegio della Contrada del Drago.

Anche quest'anno la manifestazione verrà organizzata presso l'Istituto Campansi, il mercoledì 9 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, dove il Comune e Città del Vino incontreranno gli ospiti della struttura di riposo per anziani per un brindisi con la terza età, come anteprima di Calici di Stelle, dando valore sociale alla manifestazione, per incontrare coloro che non possono partecipare all'evento delle stelle cadenti che avrà il culmine il giorno 10 agosto. Ecco il programma.



Palazzo Pubblico, Piazza del campo. Orario: 20:30/24:00 – Chiusura biglietteria ore 23:15. Ingresso € 7,00 con due degustazioni.

Oltre all'apertura del Museo Civico e della Torre del Mangia, per una visione notturna della città, ci sarà la possibilità di accedere al cantiere della Maestà di Simone Martini nella Sala del Mappamondo con 3 visite guidate alle ore 21, 22 e 23 per un numero massimo di 10 persone a gruppo.

Nella Loggia dei Nove, consueta degustazione di vini a Cura dell'Enoteca Italiana, con osservazione delle stelle con i volontari dell'Unione Astrofili Senesi e concerto con ensamble di sassofoni eseguito dai musicisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena. Dalle ore 21 alle ore 24. Per la visita al cantiere della Maestà di Simone Martini in Palazzo Pubblico, dovrà essere acquistato un biglietto di € 6,00 (per motivi di sicurezza non sarà ammesso l'accesso al cantiere ai portatori di disabilità e ai bambini di età inferiore agli 8 anni); obbligatoria la prenotazione. Ingresso per visita alla Torre del Mangia € 10,00.



All'interno del piano nobile del Palazzo Sansedoni sarà possibile ammirare alcuni tra i pezzi più pregiati della collezione d'arte della Fondazione MPS. Ingresso con degustazione obbligatoria e cura di Enoclub Siena. Organizzazione in collaborazione con Vernice Progetti Culturali. Ingresso € 7,00 con due degustazioni. Orario: dalle ore 20:30 alle ore 24:00.



Il giardino che si affaccia su uno dei panorami più belli della città ospiterà una degustazione di vini a cura dell'Associazione Città del Vino, coadiuvata dai sommelier FISAR delegazione Valdelsa e AIS Siena; in degustazione alcuni rinomati vini di produzione portoghese partecipanti all'ultima edizione del concorso enologico internazionale “La Selezione del Sindaco”, oltre ad una selezione di vini italiani e spumanti. Ingresso € 7,00 con due degustazioni. Orario: dalle ore 20:30 alle ore 24:00.

INFO: Comune di Siena tel. 0577292420 – 0577292220 (orario ufficio); museocivico@comune.siena.it – www.enjoysiena.it

Fauglia (PI) – 4 e 5 e 10 agosto – Rievocazione dell'Antica Festa Paesana

Il 4 e 5 agosto, rievocazione dell'Antica Festa Paesana con presentazione e degustazione di prodotti tipici locali. Per l'occasione il centro storico del paese sarà chiuso al traffico; saranno allestiti stands gastronomici e attrazioni varie (artigianato locale, ecc.). Spettacoli musicali nelle due piazze principali ed eventi vari. La sera sarà possibile cenare in piazza con allestimenti predisposti dai commercianti; la degustazione dei vini dei produttori della zona sarà allestita presso il Teatro Comunale. Orario: dalle ore 17:00 del 4 agosto alle ore 01:00 del 5 agosto.

INFO: tel. 800644822 - 050657324 . Fax 050657330 - o.breschi@comune.fauglia.pit.it - www.comune.fauglia.pi.it

Gaiole in Chianti (SI) – 6 agosto. Degustazioni in Piazza Ricasoli

Dalle ore 19.00 degustazione vini e prodotti tipici del territorio ed esposizione articoli di arrtigianato locale con accompagnamento musicale. Dalle ore 19:00 ALLE ORE 24:00. INFO: tel. 0577749411 Ufficio turistico - www.comune.gaiole.si.it

Pitigliano (GR) – 10 agosto. Degustazione cel centro storico

Degustazione di vini di produzione territoriale che si snoderà per le vie del centro storico con la presenza di postazioni ove saranno offerti anche prodotti culinari tipici del territorio. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

INFO: tel. 0564617111 - iat@comune.pitigliano.gr.it - www.comune.pitigliano.gr.it

San Gimignano (SI)– 10 agosto. Vino e musica con la canzone d'autore

Degustazione di vini e musica con gli artisti della new generation e bid della canzone d'autore, alla Rocca di Montestaffoli, dalle ore 21:15 alle ore 24:00. INFO: tel. La Rocca Wine Experience 0577941267 - larocca@vernaccia.it - www.vernaccia.it

Capannori (LU) – 5 e 6 agosto. Degustazioni con la Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia

Nella splendida cornice di Villa Lazzareschi in via Tofori 80, nella frazione di Camigliano di Capannori, si svolgeranno le degustazioni dei migliori vini prodotti dalel aziende associate alla Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia. I banchi d'assaggio sono a cura della FISAR della delegazione Lucca e Garfagnana. Da quest'anno la manifestazione si arricchirà della presenza dell'Osteria I Diaveloetti di Camigliano con la selezione di alcune eccellenze della tradizione gastronomia del territorio.

Enoappassionati e non, sono invitati all'osservazione delle stelle guidata dal direttore dell'Osservatorio Astronomico Ambientometrico di Capannori. La Polizia municipale, su richiesta, farà utilizzare l'etilometro dando valore alla cultura del bere consapevole nel risopetto della vita e contro ogni abuso.Nel prato adiacente ci sarà la possibilità di provare l'emozione del volo vincolato a bordo della mongolfiera del Comune di Capannori. Uno spazio è riservato al Club Amici del Toscano dove sarà possibile conoscere il Sigaro Italiano per eccellenza.

Dal Conservatorio di Musica Elettronica di Firenze, alla consolle, Margherita. Allieteranno inoltre le due serate con le più belle ballate della tradizione Celtica, il duo La Dama e l'Unicorno (arpa celtica, flauto traverso, chitarra e voce). Le serate saranno organizzate dalla FISAR Lucca e Garfagnana in collaborazione con il Comune di capannori e la Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia. Ingresso libero. Orario dalle ore 1900 alle ore 24:00. INFO: tel. 3389354752 - info@fisarlucca.it - www.fisarlucca.it

Terranuova Bracciolini (AR) – 10 agosto. Incontro sotto le stelle a Campogialli

Calici di Stelle a Campogialli, nella serata delle stelle cadenti in una delle frazioni più suggestive ai piedi del Pratomagno e vicino all'antico tracciato etrusco-romano della strada Setteponti. Durante la serata saranno in degustazione circa 100 etichette di vini che saranno accompagnati da prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale: tanti piccoli assaggi preparati dalle aziende, dai trasformatori e dai ristoratori del territorio che allestiranno i loro tavoli di degsutazione tra i vicoli e le piazze del centro storico. La serata sarà animata da musicisti e le degustazioni si protrarrabnno fino a tarda notte. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00. INFO: tel. 0559738828 - infoturismovaldarno@gmail.com - www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

Castiglione D'Orcia (SI) – 9 e 10 agosto. L'etichetta più bella e un'anteprima in musica

Aspettando Calici di Stelle a Rocca di Tentennano il 9 Agosto: visite guidate a cura di Val d’Orcia Tour e dalle ore 18:00 aperitivo con degustazioni di vini Orcia Doc, a cura della Strada del Vino Orcia, e con finger food della tradizione. A seguire concerto al tramonto con Leggera Electric Folk Band.

Calici di Stelle il 10 agosto nel borgo storico di Castiglione d’Orcia: dalle ore 17:00 inaugurazione manifestazione con il concorso dell’Associazione Culturale e Artistica “I Gigli di Castro” “L’etichetta Orcia più bella”, esposizione e premiazione delle opere. Letture sul vino a cura del gruppo teatrale Talenti Tintinnanti.

Cooking show e laboratorio di pici per imparare a tirare la tradizionale pasta con le massaie castiglionesi, punti ristoro a cura dei ristoratori locali e Slow Food con i piatti della tradizione; artigianato locale e prodotti tipici valdorciani. Esposizioni di auto e moto d’epoca. Area bambini con il Ludobus e gli antichi giochi di legno, animazioni e laboratori con la Piccola Fattoria Forte.

Musica e spettacoli durante la serata: concerto del Trio Tritone: la musica classica e le colonne sonore dei più celebri film italiani e stranieri; esibizione dei Maggiaioli, i cantori dell’antica tradizione del Maggio castiglionese; spettacoli di artisti e trampolieri luminosi.

Dalle ore 20:00 degustazioni ai banchi d’assaggio dei vini Orcia con i produttori del Consorzio del vino Orcia; degustazioni guidate vini Orcia Doc a cura della Delegazione Onav Siena. INFO: tel. 3932928956 - alixerossi80@gmail.com - www.comune.castiglionedorcia.siena.it – tel. 0577 887471 info@consorziovinoorcia.it

Rapolano (SI) – 10 agosto. Assaggi in musica

Degustazione dei vini del territorio, con assaggi di prodotti tipici locali, in compagnia di musica, nel centro storico di Rapolano Terme. dalle oore 20:00 alle ore 24:00. INFO: tel. 0577723210 ufficio Urp; urp@comune.rapolanoterme.si.it - www.comunerapolanoterme.it

Colle Val D'Elsa (SI) – 9 agosto. Magia e illusionismo tra stelle e vini

Degustazione di vini locali, osservazione delle stelle con gli Astrofili, assaggi di prodotti tipici locali, spettacolo di magia e illusionismo, spettacolodi flamenco. Il 9 agosto, dalle ore 19:00 in pi in Piazza Duomo a Colle di Val d'Elsa. INFO: tel. 0577920389 - proloco.colle@tin.it - www.prolococollevadelsa.it