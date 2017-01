Cadono i petali al Teatro Giotto

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, in commemorazione delle vittime dell'Olocausto, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Lorenzo, l'associazione "Lo Scrittoio" e la Scuola di Danza MDT propongono uno spettacolo teatrale gratuito dal titolo Cadono i Petali. Lo spettacolo è un susseguirsi continuo ed incalzante di poesie (scritte dai componenti dell'Associazione), musiche e danze che racconteranno quei terribili anni neri. L'arte incontrerà la storia anche nella testimonianza della più giovane italiana sopravvissuta all'Olocausto... Venerdì 27 gennaio, ore 21.15 al teatro Giotto di Borgo San Lorenzo. Ingresso gratuito. Vi proponiamo una serata che pone l'accento su un tema che non vogliamo e non dovrebbe mai passare in secondo piano, affinché niente di simile avvenga mai più! (in allegato la locandina) CADONO I PETALI Cadono i petali come amici bombe e case finché resta lo stelo a reggere l'aria restano macerie a urlare nel vuoto grida e pianti a rimbombare nel cielo Il gambo leggero oscilla nel vento e oscillano persone coscienze e certezze Matura un seme portatore di vita come il rimorso di non aver reagito e l'incredulità per ciò che è stato e mentre il vento disperde nuova vita io spargerò le vostre storie, seminando pezzetti del vostro dolore Il mondo vi conoscerà piangerà per voi serberà il ricordo per non ricadere nuovamente nel baratro dell'indifferenza (Giulia F.)