Caccia la tesoro a villa Bardini per la Festa della Mamma

Caccia al tesoro al Giardino Bardini in occasione della Festa della Mamma. Sono previsti quattro appuntamenti di un’ora ciascuno (alle ore 10, 12, 15, 17) prenotabili per scoprire i segreti del bellissimo parco che si affaccia su Firenze.

Per chi non riuscisse a prenotare su internet è possibile presentarsi direttamente a Villa Bardini domenica 14 maggio per entrare in uno dei quattro gruppi previsti oppure visitare soltanto villa e giardino con ingresso ridotto.

Per informazioni: tel. 055/200.66.214. Sarà possibile visitare anche la mostra Nero su Nero. Da Fontana a Kounellis a Galliani.

Nel corso della caccia al tesoro alcuni punti del giardino diventeranno fulcro di interesse: le diverse squadre saranno sottoposte a prove pratiche e di abilità dislocate in luoghi strategici dell'itinerario di visita per giungere ad individuare il vero tesoro nascosto. L'abilità e la velocità verranno premiate. Si consiglia di avere uno smartphone, possibilmente con connessione dati.

L’incasso è interamente devoluto alla Fondazione Foemina- Fondazione per la maternità e la salute della mamma e del neonato.