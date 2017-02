Carnevale, caccia al tesoro in via Cavour

Via Cavour festeggia il Carnevale con una moderna caccia al tesoro! Una sfida divertente da giocare con l'aiuto dello smartphone! Poche regole e tantissimi premi! L'evento è gratuito e tutti possono partecipare. La Caccia si svolge Domenica 26 Febbraio dalle 15 alle 17,30 e vede coinvolti tantissimi negozi che saranno aperti fin dalla mattina. Si può giocare da soli in squadra o in famiglia, quando si vuole e al ritmo preferito. Punti bonus attività divertenti per tutti i bambini. Inoltre è carnevale e ogni maschera vale: i bonus, per chi partecipa vestito in maschera, valgono il doppio! COME SI GIOCA? Per prima cosa si scarica gratuitamente l'app ENIGMA LIVE GAME sullo smartphone. Poi ci si registra, tramite Facebook o con la mail. Poi… poi si è pronti a partire!! Tutto si svolgerà con l'ausilio di codici QR esposti nelle vetrine dei negozi: ogni codice celerà una domanda, un enigma o una prova da superare per ottenere punti. Non ci sono regole particolari: si potrà cercare le risposte in rete, chiedere a Google o farsi aiutare. In Via Cavour sarà anche presente lo staff di ENIGMA che ha sviluppato l'applicazione, la classifica sarà sempre aggiornata in diretta e appena la Caccia al Tesoro di Carnevale sarà dichiarata chiusa sarà effettuata la premiazione. In palio un peluche Trudi gigante del valore commerciale di 300€ e tantissimi altri premi, tutti offerti dai commercianti della zona che hanno aderito e realizzato l'evento. Per partecipare e maggiori info: https://www.facebook.com/events/1884169018490435/ info@enigmalivegame.it oppure rivolgersi ai negozi che espongono la locandina dell'evento.