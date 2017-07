Caccia al tesoro in notturna al museo

Una caccia al tesoro al chiaro di luna, sulle tracce dell'antica e illustre storia di Calenzano. Appuntamento venerdì 28 luglio al Museo del Figurino Storico con un evento gratuito dedicato a grandi e piccini.

All'interno dell'iniziativa regionale "Le notti dell'archeologia 2017", il Museo del Figurino storico propone una caccia al tesoro in notturna, che si svolgerà nel suggestivo borgo medievale di Calenzano. L'evento è dedicato a bambini dai 6 ai 14 anni, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

La caccia al tesoro avrà inizio alle ore 20.30 e durerà per circa un'ora. Il ritrovo è presso il Museo del Figurino Storico in via del Castello 7.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero fisso 055 0502161 oppurescrivere una mail al'indirizzo segreteria@atccalenzano.itnotazioni.

Fondato nel 1996 e trasferito nella nuova sede del castello di Calenzano dal 2004, il Museo del Figurino storico propone iniziative ed attività didattiche tese a diffondere la cultura storica, a valorizzare la storia del territorio ed a coniugare gli aspetti piu' propriamente ludici e legati al tempo libero con una corretta comunicazione scientifica che si avvale di strumenti quali il modellismo, l'informatica, i mezzi audiovisivi, l'archeologia sperimentale e ricostruttiva in scala, la rievocazione storica.