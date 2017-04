"C'era una volta e forse c'è ancora", lo spettacolo in vernacolo fiorentino

In occasione de "I Venerdì del Borgo", la rassegna di "Commedia brillante", la compagnia di Via dei Magazzini e l'Altro Teatro presentano presentano "C'era una volta e forse c'è ancora", divertente commedia in due atti in vernacolo fiorentino, scritta e diretta da Domenico di Stefano.

"Avete mai pensato di mettere a confronto l'antico mondo delle fiabe con la realtà dei nostri tempi? Il risultato è esilarante".

