"Il broccolo che non ti aspetti": incontro sull'alimentazione e la dieta mediterranea in Toscana

Il liceo scientifico Leonardo da Vinci, gli amici del Liceo scientifico Leonardo da Vinci e il LeoMagazine organizzano Lunedì 17 febbraio alle ore 17 presso la sede del liceo (via Giovanni dei Marignolli 1) un incontro sul tema: Il broccolo che non ti aspetti – La piramide alimentare toscana e l’elisir di Lunga vita. Relatore il Dott FRANCESCO CIPRIANI, Medico, epidemiologo nutrizionista e gastroenterologo, dirigente del servizio di Epidemiologia dell’ASL Toscana Centro. Intervengono il prof. Stefano Zani con un gruppo di studenti del liceo che hanno realizzato un PON sull’alimentazione. La dieta mediterranea ha ormai molte conferme, insieme ad alcuni stili dietetici dell’area asiatica e giapponese. Verdura e frutta fresca e di stagione, cerali integrali e derivati, poca carne di animali, meglio se di pesce, pochi prodotti di origine animale, vino o birra con moderazione, ma meglio vino rosso, olio di oliva per condire e cucinare, acqua per bere, molto poco i dolci e molta attività fisica per bruciare le calorie alimentari. Queste poche ma fondamentali raccomandazioni per la salute a tavola sono state rappresentate nella PAT-Piramide Alimentare della Toscana, che la Regione Toscana, unica nel panorama nazionale, ha elaborato insieme ad un gruppo di esperti toscani di agricoltura, salute, economia, ambiente e turismo già dal 2006. I prodotti che stanno nel gradino più basso ma più largo della PAT da consumare più spesso – frutta, verdura, legumi, cereali, olio di oliva - e via via quelli dei gradini più in alto e più ristretti con crescente moderazione. Con un disegno di facile interpretazione, la PAT indica in che proporzioni dovrebbero essere i piatti sulle nostre tavole di tutti i giorni. E così anche il contenuto del carrello della spesa e del frigorifero Ma qual è lo stile di vita dei toscani, dei giovani, degli studenti? I giovani cronisti del LeoMagazine interrogheranno il dott. Cipriani su merendine, fast food, lampredotto e …quant’altro di bello e di brutto approda sulle nostre mense, condizionando la nostra futura salute e quindi il nostro futuro in generale. LA CITTADINANZA E’ INVITATA.